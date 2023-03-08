В Брюсселе прошла акция протеста против судебной реформы в Израиле

Многие израильтяне встревожены судебной реформой. Она позволит Кнессету отменять решения Верховного суда простым большинством из 61 законодателя. Реформу проталкивает коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху с целью дать больше власти выборным должностным лицам. Но сотрудник Израильского института демократии Гай Лури предупреждают, что это может привести к ликвидации системы сдержек и противовесов:

"Верховный суд играет решающую роль в защите верховенства закона и демократии в Израиле. И я думаю, что если эта так называемая реформа будет принята, то не будет никакого эффективного контроля над властью правительства. Тогда любая разновидность парламентской коалиции сможет принять всё, что пожелает, в ущерб верховенству закона и прав человека в Израиле.

На этой неделе в Брюсселе прошли акции с призывом к учреждениям Евросоюза высказаться до того, как реформа будет принята.

Говорят участники акции:

"Если эта реформа пройдет, то меньшинства в Израиле будут чувствовать себя просто не в своей тарелке. Все уедут из Израиля, и не будет никакого израильского государства. Оно просто исчезнет и превратится в диктатуру. И это будет конец".

"Я боюсь за свою семью и за своих друзей. И в каком-то смысле Израиль уже сейчас не очень похож на демократию, Но символическая демократия тоже будет разрушена".

"Евросоюз для нас, и я держу европейский флаг, означает европейские ценности, не только здесь, но и во всём мире. ЕС, наверное, заговорит, когда увидит, что демократия в опасности, и выразит Израилю своё к этому отношение, пока не поздно".

Реформа может навредить отношениям между ЕС и Израилем. Но Израиль уверяет, что сотрудничество будет продолжаться. Официальный ЕС старается не критиковать реформу и ждёт окончательного варианта закона.