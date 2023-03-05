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Израиль

Судебная реформа в Израиле: манифестанты просят помощи у США

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 Euronews
Манифестанты в Тель-Авиве
Манифестанты в Тель-Авиве   -  Авторское право  Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP All rights reserved

В Тель-Авиве новая многотысячная акция протеста против судебной реформы, инициированной правительством Биньямина Нетаньяху. В этот раз манифестанты направились к диппредставительству США, с призывом к Вашингтону оказать влияние на кабинет министров и, по словам активистов, «спасти израильскую демократию».

«Мы намерены бороться за то, что правильно. Должна быть конституция, должна быть устоявшаяся и стабильная судебная система, которая хоть и нуждается в некоторых исправлениях, но не таких импульсивных, как этого хотят сумасшедшие правые, похитившие демократию», — говорит один из манифестантов.

Предложения правительства по реформе судебной системы встретили беспрецедентное сопротивление. Акции протеста не прекращаются уже более двух месяцев.

Президент страны Ицхак Герцог ранее заявил, что страна оказалась «на грани конституционного и социального коллапса».

Ранее на этой неделе во время акции в Тель-Авиве полицейские применили против манифестантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ.