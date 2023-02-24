Украинский и американский президенты бросают вызов российскому

Программу "О положении Союза" ведёт Штефан Гробе: "С тех пор, как Авраам Линкольн наблюдал в Северной Виргинии за сражениями Гражданской войны, ни один президент Соединённых Штатов не отваживался посещать зоны активных боевых действий, не находящиеся под американским контролем.

До этой недели.

Мир был захвачен врасплох, когда Джо Байден тайно прибыл в осажденную украинскую столицу, решив продемонстрировать американскую твердость и поднять боевой дух измученных защитников страны.

Байден сирен не боится

В Киеве он появлялся в публичных местах и, казалось, был равнодушен к рёву воздушных сирен на заднем плане - шуму войны.

Эта поездка также стала прямым вызовом президенту России Владимиру Путину, ближайшее окружение которого, как сообщается, было в ярости от Байдена.

Президент США Джо Байден:

«Цель России состояла в том, чтобы стереть Украину с лица земли. Захватническая война Путина терпит неудачу. Российские военные потеряли половину территории, которую они когда-то оккупировали. Молодые, талантливые русские бегут десятками тысяч, не желая возвращаться в Россию. "

Тем не менее в ходе поездки Байдена в Украину, а затем в Польшу звучали резко контрастирующие нарративы.

Когда президент США заявил, что Путин несёт единоличную ответственность за войну, тот возразил, что Россия вторглась в Украину в целях самообороны.

Путин продолжает войну

В своем обращении к нации Путин снова утверждал, что в конфликте виновны Киев и его западные союзники.

Президент России Владимир Путин:

"Мы не воюем с народом Украины, об этом я уже много раз говорил. Он, народ Украины, сам стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле".

Путин не оставил сомнений, что война не закончится в ближайшее время.

Вместо этого он пообещал и дальше снабжать российские вооруженные силы всё более современной техникой, усиливать ядерное вооружение страны, а также объявил о выходе из последнего оставшегося договора о контроле над ядерными вооружениями с Соединёнными Штатами.

Это действия уверенного лидера? Возможно, нет. Слишком много всего произошло на поле боя, что серьёзно ставит под сомнение способность Москвы вести войну 21-го века.

Ко мне присоединяется Дара Массикот, старший научный сотрудник корпорации RAND в Вашингтоне и автор эссе «Что Россия сделала не так» в мартовском номере журнала Foreign Affairs.

Гробе: В начале войны год назад многие эксперты предсказывали, что российская военная кампания в Украине закончится за нескольких недель, а не месяцев. Вы относились к этой группе экспертов?

Грубая тактика российских военных

Массикот: Я не думала об этом в таких временных рамках, но я определенно предполагала, что россияне начнут своё вторжение после серии разрушительных воздушных и ракетных ударов, и это подтвердилось. Но, видя, где они находятся спустя 12 месяцев, я думаю, что это стало неожиданностью для многих членов экспертного сообщества. И тому есть много причин, которые были известны ещё до начала войны. Они связаны, отчасти, с проблемами внутри самой российской армии.

Гробе: В своем эссе вы говорите, что ещё до войны у российских вооруженных сил были структурные проблемы, которые подорвали их способность проводить крупномасштабное вторжение. Что это за проблемы и почему с ними ничего не делают?

Массикот: 15 лет назад российские министерство обороны начало проводить программу реформ. Оно сократило большую часть армии по сравнению с советской моделью. И тому была причина. В то время военное руководство не думало, что придётся вести крупномасштабную затяжную наземную войну, подобную той, что мы наблюдаем сейчас в Украине. Поэтому были расформированы многие подразделения. Возникли проблемы с комплектованием вооружённых сил. Прямо скажем, не обращалось внимания на мобилизационную базу. Перед войной министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов должны были донести эти проблемы сведения до Кремля. Но не похоже, чтобы они это сделали.

Гробе: Как и раньше в истории, Россия снова показала свою готовность нести огромные потери на поле боя для достижения своих целей. Видите ли вы такую стратегию - если это можно так назвать - в действии в Украине?

Массикот: Это то, что военачальники всё больше применяют. В новом наступлении мы видим много грубой тактики, может быть, даже рудиментарной. Они посылают в атаку людские волны, устраивают какие-то бронетанковые штурмы, ведут обстрел из артиллерии 24 часа в сутки. Это очень дорого обходится россиянам как с точки зрения жизней их солдат, так и с точки зрения техники, которую они теряют. Но это также изматывает украинских защитников.

Гробе: И, наконец, мы много говорили о силе символизма на этой неделе, когда президент Байден посетил Киев. Насколько важной была поездка Байдена для морального духа страны?

Массикот: Я думаю, что этот визит произошёл как раз в нужное время, через год после начала вторжения. Многие украинцы - как военные, так и гражданские лица - перенесли душевные травмы. Так что присутствие президента Байдена рядом с президентом Зеленским - это выражение поддержки, причём не просто метафорической. Байден обещал поставить больше оружия, он продемонстрировал доверие к своему коллеге и подтвердил, что Соединённые Штаты и дальше будут оказывать помощь украинскому народу.

Зеленский в зелёном

Человек, который олицетворяет украинскую стойкость больше, чем кто-либо, - это Владимир Зеленский. Президент демонстрирует свою личную стойкость с помощью стиля одежды, который подпитывает его популярность с самого первого дня войны.

Обычно он носит так называемую "тактическую форму" украинской компании M-Tac, созданной во время захвата Россией Крыма в 2014 году. Продажи одежды цвета хаки этого бренда увеличились после того, как Зеленский впервые появился на публике в футболке M-Tac.

Компания начинала с десяти швей, сейчас в ней работает 800 человек.

По словам основателя M-Tac, спрос на военную форму превысил спрос на городскую гражданскую одежду. Продажи выросли втрое, и теперь главная цель - производить больше военной одежды для украинских защитников. Компания уверена, что останется конкурентоспособной после окончания войны".