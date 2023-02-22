Байден-Путин: "обмен" заявлениями

Выступления Владимира Путина и Джо Байдена стали одним из главных политических событий в преддверии годовщины начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Президенты России и США сделали ряд программных заявлений о ходе войны и о перспективах международных отношений.

Обосновывая необходимость войны, в послании к Федеральному собранию Путин вновь говорил об угрозе, которую, по его словам, представляет сближение Украины с западными странами.

Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию и за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах. И, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути дела, чужой. Украинский сегодняшний режим обслуживает не национальные интересы, а интересы третьих стран. Владимир Путин президент России

В качестве одной из ответных мер Путин объявил о приостановке действия последнего договора между Россией и США о контроле над стратегическими арсеналами и поручил подготовиться к испытанию ядерного оружия.

В свою очередь, Джо Байден в своём выступлении в Варшаве не упомянул этот аспект двусторонних отношений. Он подчеркнул решимость США и дальше помогать Украине противостоять России, даже если война затянется на годы.

Автократы понимают только одно слово: «Нет, нет, нет». Нет, вы не заберёте мою страны. Нет, вы не заберёте мою свободу. Нет, вы не отберёте моё будущее. Жестокость никогда не сломит волю свободных людей. А в Украине никогда не будет победы России, никогда. Джо Байден президент США

По мнению американского президента, год войны продемонстрировал единство и силу НАТО. В то же время, обращаясь к россиянам, Байден заявил, что США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией.