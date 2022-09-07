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мир

Президент России Путин обвинил Запад в "агрессии"

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 Euronews
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Владимир Путин, президент РФ
Владимир Путин, президент РФ   -   Авторское право  EBU

 Российский президент Владимир Путин обрушился с критикой на Запад из-за санкций, введенных против России в связи с ее вторжением в Украину. Заявления прозвучали в рамках Восточного экономического форума, куда прибыли делегации Китая, Индии и других стран не осудивших войну, развязанную Кремлем. Обращаясь к участникам мероприятия российский лидер сказал: "На смену эпидемии пришли иные вызовы, также глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его неприкрытые, агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле".

После начала войны на территории Украины в России прекратили работу десятки транснациональных компаний. Последствия этого в полной мере еще предстоит ощутить и оценить. Несколько дней назад страны "Большой семерки" приняли решение ограничить цены на российскую нефть, что вызвало гневную реакцию Москвы, в значительной степени зависящей от нефтяных доходов. В Еврокомиссии сообщили о возможном введении потолка на российский газ.

На фоне заявлений "Газпром" полностью остановил "Северный поток-1", мотивировав это технической неисправностью. На Западе объяснения считают надуманными.