Новый международный центр по расследованию преступления агрессии против Украины в июле начнет работу в нидерландской Гааге. Об этом стало известно после встречи еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса и генпрокурора Украины Андрея Костина.

Предполагается, что этот центр будет тесно сотрудничать с Международным уголовным судом. Его открытие — первый шаг к созданию специального трибунала, который сможет привлечь российских официальных лиц к ответственности, считают в Брюсселе.

"Задача этого центра — собрать и сохранить доказательства для будущих судебных процессов. Конечно, цель в том, чтобы найти юрисдикцию для специального трибунала, о котором просит Украина, или другую судебную форму. Мы очень открыты в вопросе того, как возможно с этим работать", — заявил Дидье Рейндерс на пресс-конференции.

Еще одна тема, которую обсудили в Брюсселе представители ЕС и Украины, — возможная конфискация в пользу Киева замороженных странами ЕС и G7 российских денег. Среди них — 21,5 миллиард евро, принадлежащий олигархам из России и Беларуси, а также активы Центробанка РФ на сумму около 300 миллиардов евро.

В Евросоюзе размышляют, как законно потратить эти деньги на восстановление Украины. Одно из предложений — инвестировать их. Так Киев мог бы использовать заработанные проценты, а первоначальный капитал остался бы нетронутым.

"Суверенные активы России — лучший справедливый способ возмещения ущерба, причиненного российской агрессией, поскольку именно российское государство и власти Российской Федерации совершили акт агрессии", — подчеркнул генпрокурор Украины Андрей Костин.

Брюссель также работает над новой директивой о расширении списка европейских преступлений, чтобы добавить в него наказание для тех, кто пытается обойти санкции в отношении России. Это позволило бы правительствам ЕС конфисковывать активы компаний и частных лиц, которые не соблюдают ограничения.