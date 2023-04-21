Как и кого преследовать за российскую агрессию против Украины?

Российскую агрессию против Украины осудила 141 страна мира. Но кто и кого должен преследовать за такое преступление? Виновным в агрессии может быть признано руководство страны или глава государства. Ответственность за военные преступления несут те, кто их непосредственно чинит.

Преступление агрессии входит в юрисдикцию Международного уголовного суда. Но он может сотрудничать только со странами, ратифицировашими Римский статут. Ни Украина, ни Россия не являются полноценными членами МУС.

Посол Госдепа США по глобальному уголовному правосудию Бет Ван Шаак сказала Euronews:

"Теперь вопрос в том, как мы будем преследовать конкретных лиц за преступление агрессии. Мир очень сплочён вокруг этого императива. Мы всё ещё обсуждаем, какая модель для этого подходит. И эти разговоры продолжаются. Проводятся регулярные встречи между государствами различной конфигурации. Некоторые из лучших юридических умов сосредоточены на создании наилучшего трибунала, который имеет шанс максимально увеличить способность успешно преследовать за преступление агрессии".

И ЕС, и США поддержали создание специального международного трибунала, но его фактическая форма и сфера деятельности остаются неясными. Другой вариант - специальный суд или гибридный трибунал в рамках судебной системы Украины. Запад уже согласился создать следственный центр в Гааге, чтобы собрать доказательства для будущего суда.

Посол Госдепа США по глобальному уголовному правосудию Бет Ван Шаак:

"Я наблюдаю впечаляющую эволюцию: мир становится всё более единым в отношении императива правосудия. Он требует справедливости для украинцев - жертв и уцелевших, чьи жизненные планы были безвозвратно сорваны ужасной агрессивной войной России. Это нужно также для создания эффекта сдерживания, чтобы другие государства, которые могут поддаться искушению развязать войну против своих соседей, подумали дважды, когда увидят жёсткий ответ правосудия на преступление агрессии, военные преступления и преступления против человечности, ставшие следствием акта агрессии".

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