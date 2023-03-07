ВСУ обнародовали имя военного в "расстрельном" видео

На видео, появившемся накануне и мгновенно ставшем вирусным, украинский солдат курит сигарету в окопе. Он говорит "слава Украине", прежде чем его расстреливают из автоматического оружия.

На кадрах слышно, как один из стрелков - предположительно, российский солдат - говорит "умри" и использует нецензурные выражения после того, как военнопленный был застрелен. Предполагаемый убийца или убийцы, которых не видно в ролике, не были идентифицированы.

"По предварительным данным, погибшим является военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура. Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе города Бахмут", говорится на странице бригады в Facebook.

Важлива інформація! Вчора в соціальних мережах та засобах масової інформації було оприлюднено відеозапис розстрілу... Posted by 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького on Tuesday, March 7, 2023

В своей публикации Генштаб ВСУ заявил: "Расстрел безоружного пленного - циничное и дерзкое пренебрежение Нормами международного гуманитарного права и обычаями войны. Так поступают ничтожные убийцы, но не воины. Российские оккупанты в очередной раз показали, что главной их целью в Украине является только зверское истребление украинцев.

Личность мужественного украинского воина предварительно установлена. Окончательный ответ дадут соответствующие экспертизы. Ни одна смерть нашего воина не останется без возмездия. Но мы сделаем это законным и справедливым способом - на поле боя, в суде или в международном трибунале".

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по видео.

Преступление осудил на своей странице в Телеграм глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Со своей стороны Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что "убийцы" солдата "будут найдены" и наказаны.

Украинский обмудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что "отправил это видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России." С призывом к Международному уголовному суду (МУС) "немедленно" начать расследование "этого чудовищного военного преступления" обратился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Со своей стороны, "замминистра информации» самопровозглашенной и аннексированной Россией "Донецкой Народной Республики" Даниил Безсонов высказал предположение, что речь идёт о провокации: