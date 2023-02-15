English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Новости Европы

Еврокомиссар Оливер Варгейи назвал евродепутатов "идиотами"

Access to the comments Комментарии
 Jorge Liboreiro  & Sándor Zsíros & Efi Koutsokosta
Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи
Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи   -  Авторское право  European Union, 2023.

Депутаты Европарламента возмутились и призвали еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Варгейи уйти в отставку, после того как тот назвал их "идиотами" во время пленарного заседания во вторник. Сам Варгейи после этого заявил, что сожалеет о случившемся, и назвал произошедшее "недоразумением", добавив, что его комментарии были "вырваны из контекста".

На заседании венгерский комиссар отвечал на вопросы законодателей о политике расширения на Западных Балканах, где большинство стран являются официальными кандидатами на вступление в блок. 

Ближе к концу сессии вопросов и ответов слово взял депутат Европарламента от Хорватии Томислав Сокол, который обвинил Сербию в том, что она действует как гегемон в регионе и "вмешивается" во внутренние дела Черногории.

Варгейи в ответ на это сказал, что Сербия связана "теми же условиями", что и любой другой кандидат в члены ЕС, и что "проблемы" Черногории имеют более "глубокие корни". "Народ Черногории должен взять на себя инициативу и проявить свою волю для будущего страны", — сказал еврокомиссар.

После этого Сокол осудил Сербию за несоблюдение санкций Евросоюза против России, введенных после начала войны в Украине, — проблема, которая в последние месяцы привлекла большое внимание и была отражена в октябрьском отчете Еврокомиссии. В документе говорилось, что если в 2021 году Сербия следовала внешней политике блока на 64%, то в августе 2022 года эта цифра упала до 45%.

"Готов ли Евросоюз приостановить переговоры о вступлении Сербии в ЕС до тех пор, пока Белград не выполнит все условия?" — спросил Сокол.

Варгейи ответил, что несогласие с внешней политикой не входит в число критериев, "на основании которых можно приостановить переговоры о присоединении". "Как вы знаете, приостановка переговоров — это лишь крайняя мера", — сказал он Соколу.

"Я все еще надеюсь, что Сербия понимает важность помощи нам в борьбе с последствиями войны", — продолжил Варгейи. "Мы надеемся, что Сербия в конце концов тоже присоединится к санкциям".

Затем Оливер Варгейи сел, и было слышно, как он сказал: "Hány hülye van még?" на венгерском языке, что переводится как "Сколько идиотов еще осталось?" Журналисты венгроязычной версии Euronews проверили звук и перевод.

В коротком заявлении, сделанном в среду утром, Варгейи написал: "Я искренне сожалею о недоразумении вокруг моего замечания". Он подчеркнул, что его комментарий был "связан с частным разговором на венгерском языке между мной и главой моего кабинета по совершенно другому вопросу и был вырван из контекста".

"Я полностью уважаю все институты ЕС, включая Европейский парламент и его почтенных депутатов", — продолжил он.

Представитель председателя Европарламента Роберты Метсолы заявил, что она попросила свои службы "проверить" инцидент.

Призывы к отставке

Комментарий Оливера Варгейи не был переведен парламентским переводчиком и оставался незамеченным, пока венгерский евродепутат Шандор Ронай из группы социалистов не опубликовал видео этого момента у себя в Твиттере. Ролик набрал сотни просмотров и вызвал возмущение других депутатов.

"Оскорбление депутатов Европарламента, которые выполняют свою работу, задавая критически важные вопросы, должно иметь последствия", — заявила немецкий евродепутат Делара Буркхардт. 

"По крайней мере, идиоты знают, когда их микрофон включен. Это то, что отличает их от больших идиотов", — язвительно заметила депутат от Франции Валери Айер.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "должна немедленно уволить его, иначе она рискует потерять доверие всего Европейского парламента", — написал депутат от Бельгии Ги Верхофстад из либеральной группы "Обновить Европу".

Некоторые депутаты быстро связали комментарий Варгейи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которого неоднократно критиковали за подрыв политического единства Евросоюза из-за проведения более мягкой политики в отношении России.

"Приятно слышать, что человек Орбана в Брюсселе думает о европейской демократии, — сказал депутат Европарламента от Германии Дамиан Бозелагер. — Оливер Варгейи должен уйти в отставку. Я не хочу снова видеть его в нашем зале".

"Презрение к парламенту, которое продемонстрировал сегодня комиссар Орбана, неприемлемо", — заявил депутат от Нидерландов Тийс Ройтен.

Такая реакция отражает все более напряженные отношения между Варгейи и парламентом.

В прошлом месяце евродепутаты обвинили комиссара в "преднамеренном уклонении" от решения проблемы демократических реформ и верховенства закона в процессе вступления в ЕС стран-кандидатов.

Законодатели призвали к "независимому и беспристрастному" расследованию поведения Варгейи и выразили озабоченность по поводу его якобы дружелюбного отношения к лидерам боснийских сербов — сепаратистского движения в Боснии и Герцеговине.

В декабре Варгейи дал интервью Euronews и ответил на вопрос об отношениях с депутатами Европарламента так: "Обвинить меня в неуважении верховенства закона… Как бы это выразить?Звучит больше как политическая игра, а не как реальная и обоснованная критика".