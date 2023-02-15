Еврокомиссар Оливер Варгейи назвал евродепутатов "идиотами"

Депутаты Европарламента возмутились и призвали еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Варгейи уйти в отставку, после того как тот назвал их "идиотами" во время пленарного заседания во вторник. Сам Варгейи после этого заявил, что сожалеет о случившемся, и назвал произошедшее "недоразумением", добавив, что его комментарии были "вырваны из контекста".

На заседании венгерский комиссар отвечал на вопросы законодателей о политике расширения на Западных Балканах, где большинство стран являются официальными кандидатами на вступление в блок.

Ближе к концу сессии вопросов и ответов слово взял депутат Европарламента от Хорватии Томислав Сокол, который обвинил Сербию в том, что она действует как гегемон в регионе и "вмешивается" во внутренние дела Черногории.

Варгейи в ответ на это сказал, что Сербия связана "теми же условиями", что и любой другой кандидат в члены ЕС, и что "проблемы" Черногории имеют более "глубокие корни". "Народ Черногории должен взять на себя инициативу и проявить свою волю для будущего страны", — сказал еврокомиссар.

После этого Сокол осудил Сербию за несоблюдение санкций Евросоюза против России, введенных после начала войны в Украине, — проблема, которая в последние месяцы привлекла большое внимание и была отражена в октябрьском отчете Еврокомиссии. В документе говорилось, что если в 2021 году Сербия следовала внешней политике блока на 64%, то в августе 2022 года эта цифра упала до 45%.

"Готов ли Евросоюз приостановить переговоры о вступлении Сербии в ЕС до тех пор, пока Белград не выполнит все условия?" — спросил Сокол.

Варгейи ответил, что несогласие с внешней политикой не входит в число критериев, "на основании которых можно приостановить переговоры о присоединении". "Как вы знаете, приостановка переговоров — это лишь крайняя мера", — сказал он Соколу.

"Я все еще надеюсь, что Сербия понимает важность помощи нам в борьбе с последствиями войны", — продолжил Варгейи. "Мы надеемся, что Сербия в конце концов тоже присоединится к санкциям".

Затем Оливер Варгейи сел, и было слышно, как он сказал: "Hány hülye van még?" на венгерском языке, что переводится как "Сколько идиотов еще осталось?" Журналисты венгроязычной версии Euronews проверили звук и перевод.

В коротком заявлении, сделанном в среду утром, Варгейи написал: "Я искренне сожалею о недоразумении вокруг моего замечания". Он подчеркнул, что его комментарий был "связан с частным разговором на венгерском языке между мной и главой моего кабинета по совершенно другому вопросу и был вырван из контекста".

"Я полностью уважаю все институты ЕС, включая Европейский парламент и его почтенных депутатов", — продолжил он.

Представитель председателя Европарламента Роберты Метсолы заявил, что она попросила свои службы "проверить" инцидент.

Призывы к отставке

Комментарий Оливера Варгейи не был переведен парламентским переводчиком и оставался незамеченным, пока венгерский евродепутат Шандор Ронай из группы социалистов не опубликовал видео этого момента у себя в Твиттере. Ролик набрал сотни просмотров и вызвал возмущение других депутатов.

"Оскорбление депутатов Европарламента, которые выполняют свою работу, задавая критически важные вопросы, должно иметь последствия", — заявила немецкий евродепутат Делара Буркхардт.

"По крайней мере, идиоты знают, когда их микрофон включен. Это то, что отличает их от больших идиотов", — язвительно заметила депутат от Франции Валери Айер.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "должна немедленно уволить его, иначе она рискует потерять доверие всего Европейского парламента", — написал депутат от Бельгии Ги Верхофстад из либеральной группы "Обновить Европу".

Некоторые депутаты быстро связали комментарий Варгейи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которого неоднократно критиковали за подрыв политического единства Евросоюза из-за проведения более мягкой политики в отношении России.

"Приятно слышать, что человек Орбана в Брюсселе думает о европейской демократии, — сказал депутат Европарламента от Германии Дамиан Бозелагер. — Оливер Варгейи должен уйти в отставку. Я не хочу снова видеть его в нашем зале".

"Презрение к парламенту, которое продемонстрировал сегодня комиссар Орбана, неприемлемо", — заявил депутат от Нидерландов Тийс Ройтен.

Такая реакция отражает все более напряженные отношения между Варгейи и парламентом.

В прошлом месяце евродепутаты обвинили комиссара в "преднамеренном уклонении" от решения проблемы демократических реформ и верховенства закона в процессе вступления в ЕС стран-кандидатов.

Законодатели призвали к "независимому и беспристрастному" расследованию поведения Варгейи и выразили озабоченность по поводу его якобы дружелюбного отношения к лидерам боснийских сербов — сепаратистского движения в Боснии и Герцеговине.

В декабре Варгейи дал интервью Euronews и ответил на вопрос об отношениях с депутатами Европарламента так: "Обвинить меня в неуважении верховенства закона… Как бы это выразить?Звучит больше как политическая игра, а не как реальная и обоснованная критика".