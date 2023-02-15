Боррель: "санкции как яд — они действуют медленно, но верно"

Жозеп Боррель убежден, что санкции в отношении России работают. В преддверии годовщины войны в Украине Euronews побеседовал с главой европейской дипломатии.

"Мы наложили на Россию экономические санкции, которые наносят ей большой ущерб. Её доходы от продажи углеводородов падают. Увеличиваются её бюджетный и торговый дефицит. Критически важные отрасли, такие как автомобильная и авиапромышленность, остановлены. Санкции как яд: действуют медленно, но верно", — считает Жозеп Боррель.

При этом глава евродипломатии признался, что при согласовании ограничений сохранять единство между членами блока непросто. Но важно, так как война может затянуться.

"Это не всегда легко, но пока нам это удавалось. Некоторые протестовали, не соглашались, но в конце концов мы добивались необходимого нам единодушия. К сожалению, я боюсь, что эта война продлится еще год. У меня нет хрустального шара, но у России есть 300 000 солдат — вдвое больше, чем до войны, — которые готовятся атаковать, когда позволит погода. Ситуация непростая, и поэтому я думаю, что мы, европейцы, должны продолжать в том же духе", — отметил он.

Жозеп Боррель уверен, что Европа должна продолжать оказывать военную помощь Украине и одновременно с этим работать над дипломатическим решением конфликта. По его мнению, эти две вещи не противоречат друг другу.

"В то же время мы стремимся всеми средствами, особенно через ООН, сделать всё возможное для переговоров о мире. Но мир должен быть основан на уважении территориальной целостности Украины и соблюдении Устава ООН. Следующая неделя в Нью-Йорке может стать подходящим временем для этого", — сказал Жозеп Боррель.

Но верит ли глава евродипломатии в то, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут случиться уже скоро?

"Не знаю. До сих пор Путин всем говорил, что у него есть военные цели, и пока он их не достигнет, похоже, не остановит войну. Он — тот, кто её начал, и тот, кто должен её остановить", — подчеркнул Жозеп Боррель.