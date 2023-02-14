Еврокомиссия: грузовики должны сократить выбросы CO2 на 90% к 2040-му

Вслед за автомобилями к европейским усилиям по созданию углеродно-нейтрального трафика присоединяются грузовики и автобусы. Еврокомиссия представила свои предложения на этот счет во вторник. В Брюсселе считают, что к 2030-му новые городские автобусы должны не выбрасывать углекислый газ вообще, а грузовики — к 2040-му сократить объем выбросов на 90%.

"Нужно также учитывать очень специфические обстоятельства, связанные с климатическими условиями. Мы говорим о транспортных средствах, которые очень и очень тяжелые и поэтому требуют огромного количества энергии. Вы прекрасно знаете, что в некоторых климатических условиях, например в холод или в горных районах, надо иметь возможность продолжать использование тепловых двигателей", — заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Целью остается продолжение работы над электрификацией транспорта. Сейчас на него приходится примерно треть от всего потребления энергии в ЕС, а автобусы и грузовики выбрасывают четверть от всех дорожно-транспортных парниковых газов в Европе. Многие евродепутаты приветствовали предложения Еврокомиссии и считают, что переговоры по ним будут проще, чем дискуссия о сокращении автомобильных выбросов.

"По автобусам, например, я ожидаю достаточно широкой поддержки, так как местные власти всех политических взглядов уже поддержали такого рода инициативу. А по грузовикам надо решить только один вопрос: мы за 90% к 2040 году или мы за 100% к 2040 году? Один вопрос, поэтому я думаю, что мы сможем продвинуться быстрее, чем в случае с автомобилями, и принять этот текст в этом созыве", — считает евродепутат, член парламентской группы "Обновить Европу" Паскаль Канфен.

Во вторник Европарламент также принял закон о запрете продажи новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания начиная с 2035 года.