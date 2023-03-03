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Новости Европы

Евросоюз отложил запрет на двигатели внутреннего сгорания

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 Vincenzo Genovese
Выхлоп от автомобиля на бензиновом топливе
Выхлоп от автомобиля на бензиновом топливе   -  Авторское право  Michael Sohn/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Евросоюз приостановил выполнение своего решения о запрете продажи новых автомобилей и фургонов с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. В пятницу страны-члены перенесли голосование о ратификации этой договорённости на более позднее время. По меньшей мере четыре страны, Германия, Италия, Польша и Болгария, выразили обеспокоенность по поводу последствий запрета. Берлин выступает за то, чтобы исключение было сделано для автомобилей, которые работают на синтетическом топливе из возобновляемых источников, и просит Брюссель изменить текст. Некоторые другие столицы не верят в возможность пересесть на электрокары.

 Представитель Eврокомиссии Дана Спинант:

«Мы хотим лучше понять такие опасения, в частности, новые сомнения, прежде чем решить, как на них ответить и каким путём лучше идти дальше».

Сведение вредного выхлопа к нулю - это одна из ключевых мер Евросоюза для достижения климатической нейтральности к середине века. Европейский парламент одобрил её в прошлом месяце незначительным большинством. Затем законодательство было передано странам-членам для окончательного утверждения. Именно там и тогда вспыхнули острые споры об отказе от машин, работающих на бензине и дизельном топливе. Брюссель добивается того, чтобы выбросы углекислого газа от всех транспортных средств, которые будут проданы на рынке ЕС с 2035 года, были сокращены на 100%. 

Еврокомиссия назвала такой крайний срок, потому что средняя продолжительность службы автомобилей составляет 15 лет, а «Зелёная сделка» стран ЕС призвана сделать всю экономику, включая транспорт, экологический чистой к 2050 году.

Прошлым летом Италия, Португалия, Словакия, Болгария и Румыния призвали перенести запрет с 2035 до 2040 года, чтобы дать больше времени для приспособления инфраструктуры к электрическому транспорту.

Решение о переносе голосования приняла Швеция, которая председательствует в ЕС, обещав, что страны-члены "вернутся к этому вопросу, когда настанет время", но не назвав даты.