Контр-наступление продолжается: утром 19 сентября украинские войска в Херсонской области уничтожили еще один российский штурмовик Су-25.

По сообщению Минобороны Украины за минувшие сутки ВСУ ликвидировали ещё 170 российских военных оккупационных войск. Всего с начала войны в Украине потери России составили 54 650 военных.

В Николаевской области в ночь с воскресенья на понедельник российские оккупационные силы обстреляли промзону Южноукраинской атомной электростанции: ракета упала всего в 300 метрах от ядерных реакторов. Ракетный обстрел был совершён немного после полуночи, "ударной волной повреждены здания, разбиты более 100 окон", сообщает украинский "Энергоатом" в Telegram-канале. В результате атаки никто из персонала электростанции не пострадал.