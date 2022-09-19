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Новые удары по атомным объектам на юго-востоке Украины - ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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кошка в овобождённом от российской оккупации посёлке Казачья Лопань
кошка в овобождённом от российской оккупации посёлке Казачья Лопань   -   Авторское право  AP Photo

Контр-наступление продолжается: утром 19 сентября украинские войска в Херсонской области уничтожили еще один российский штурмовик Су-25.

По сообщению Минобороны Украины за минувшие сутки ВСУ ликвидировали ещё 170 российских военных оккупационных войск. Всего с начала войны в Украине потери России составили 54 650 военных.

В Николаевской области в ночь с воскресенья на понедельник российские оккупационные силы обстреляли промзону Южноукраинской атомной электростанции: ракета упала всего в 300 метрах от ядерных реакторов. Ракетный обстрел был совершён немного после полуночи, "ударной волной повреждены здания, разбиты более 100 окон", сообщает украинский "Энергоатом" в Telegram-канале. В результате атаки никто из персонала электростанции не пострадал.

09:21

Массовое захоронение под Изюмом и ужасные подробности, которые рассказывают выжившие свидетели

Под Изюмом криминалисты продолжают эксгумацию тел убитых оккупационными войсками людей. Ээксперты Нацполиции в Харьковской области эксгумировали 59 тел в Изюме,среди них тела 42 гражданских и 17 военнослужащих.

Вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей. Криминалисты продолжают эксгумацию тел. Они смогут установить причины смерти и личности людей, которых российские оккупационные силы хоронили в безымянных пронумерованных могилах.

Один из выживших жителей Изюма рассказал, что в его многоэтажке погибли 46 жителей: все они прятались от обстрелов в подвале, когда на дом упала авиабомба. Люди умирали под завалами, иногда даже на глазах у своих родственников и знакомых.

09:07

По сообщению "Энергоатома",

"...Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, которая входит в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтные линии электропередачи. Сейчас все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме".