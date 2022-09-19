Несколько экологических НПО обратились в суд в связи с решением Европейского союза считать ядерное топливо и природный газ «чистыми» источниками энергии. Иск подали восемь организаций «Гринпис», а также ClientEarth, Управление европейской политики WWF, Transport & Environment (T&E) и BUND (Friends of the Earth Germany).

Они утверждают, что решение ЕС о включении ядерной и газовой энергетики в «зелёную таксономию», в июле поддержанное депутатами Европарламента и направленное на то, чтобы обеспечить финансовому сектору ясность в отношении того, какую экономическую деятельность можно считать устойчивой, нарушает само таксономическое регулирование, а также Европейское климатическое право и обязательства ЕС, взятые в рамках Парижского соглашения 2015 г.

Еврокомиссии отводится 16 недель (с возможностью продления до 22 недель) для ответа на вопросы, заданные НПО. Если ответы не последуют, дело будет направлено в Европейский суд.

Представитель Еврокомиссии сообщил Euronews, что ответ на запрос НПО будет дан «в надлежащее время». Он также добавил, что таксономическое регулирование даёт им возможность устанавливать «технические критерии» в отношении деятельности, способствующей смягчению последствий изменения климата.

Газ создаёт энергетическую нестабильность

Между тем активисты осуждают включение газовой и ядерной энергии в категорию «чистых», утверждая, что данное решение политически мотивировано, в то время как таксономическое регулирование должно быть научно обоснованным.

– Мы беседовали с представителями многих финансовых учреждений и практически все они говорили нам, что в основу легли политические критерии. Здесь нет никакой тайны. Было вмешательство со стороны президента Макрона, правительства Германии, – заявил Euronews Себастьян Годино, экономист Управления европейской политики WWF. – Так что это был политический компромисс. Принятое решение не основано на надёжных технических, научных критериях.

Активисты отмечают, что газ – ископаемое топливо, а его разведка и добыча – также, как и использование – сопряжены с интенсивными выбросами углекислого газа. Они также приводят отчёты, опубликованные Международным энергетическим агентством (МЭА) и Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК), согласно которым следует отказаться от запуска новых проектов по добыче нефти и газа, чтобы глобальное потепление не превышало доиндустриальный уровень более, чем на 1,5°C.

Почему включение атомной и газовой энергетики в разряд «зелёной» вызывает столько разногласий

Критикуя включение ядерной энергетики в разряд «зелёной», активисты отмечают также отсутствие чётких планов по безопасной утилизации ядерных отходов без воздействия на окружающую среду.

Помимо этого НПО указывают теперь и на тот факт, что газ стал причиной энергетического кризиса на континенте, вызванного войной России с Украиной и резким сокращением поставок газа в Европу после введения антироссийских санкций.

– Прямо сейчас, в связи с кризисом цен на газ и войной Украины с Россией, газ создает энергетическую нестабильность в ЕС, обнажая основную её геополитическую слабость, – заявляет Годино. – До сих пор многие заинтересованные стороны в ЕС утверждали, что газ обеспечивает энергетическую безопасность. И это было очень жестоко опровергнуто, поскольку газ теперь газ вызывает энергетическую нестабильность, и политики Евросоюза в ужасе от приближающейся зимы. Ведь мы не знаем, хватит ли альтернативных источников энергии или других источников газа для нашего энергопотребления.

Еврокомиссия «запачкала руки»

Сейчас Европейский союз пытается найти других поставщиков газа, чтобы заместить недополученное из России.

Комиссия также выдвинула три предложения, направленных на то, чтобы ЕС смог обеспечить себя энергией предстоящей зимой. Среди них – план сокращения энергопотребления, а также ценовой потолок для производителей электроэнергии, не связанных с газом, и налог на сверхприбыль для компаний, зарабатывающих на ископаемым топливе, для изъятия части чрезмерных доходов, которые они получали последние несколько месяцев.

По оценкам Еврокомиссии, последние две меры должны обеспечить около 140 миллиардов евро ежегодно. Эти средства предполагается направить уязвимым домашним хозяйствам и предприятиям.

Ариадна Родриго, активист «Гринпис» ЕС, заявляет, что организация «возмущена тем, что те же самые люди, которые вызвали климатический и энергетический кризис, получают от этого прибыль, в то время как обычные люди страдают»:

– Еврокомиссия сыграла в этом свою роль и запачкала руки, назвав газ и ядерное топливо «зелёным». Стремление «отмыть» ископаемый газ и ядерную энергетику изначально было политически мотивированным, но это не поможет Европейской комиссии в суде.

Австрия подаст в суд на ЕС из-за «зелёного отмывания» газа и атомного топлива

НПО, затевающие судебное разбирательство, настаивают на полной отмене решения Еврокомиссии.

Таксономическое регулирование само по себе – правильный подход, он служит цели именно потому, что исходит из научно обоснованных критериев, – пояснил Годино. – Еврокомиссия утверждает, что ЕС – это золотой стандарт. Но данный закон нельзя считать золотым стандартом, – утверждает он, ссылаясь на «настоящую, глобальную таксономию». – Китайская, южно-американская, колумбийская таксономии более амбициозны в отношении газовой энергетики, чем таксономия ЕС. То есть, ЕС жертвует здесь своим лидерством в области таксономии и устойчивого финансирования ради достижения политического компромисса. Это очень контрпродуктивно. Подаётся катастрофический сигнал в глобальном масштабе, который серьёзно подрывает доверие ко всей таксономии.