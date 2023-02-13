Столтенберг: Украине нужно больше боеприпасов, чем производит НАТО

Украина использует больше боеприпасов, чем способны производить члены НАТО, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. По его словам, это проблема не только для Киева, но и для альянса, так как это истощает его оружейные запасы.

Йенс Столтенберг призвал союзников увеличить производство и, соответственно, инвестиции в оборонную промышленность.

"Например, срок ожидания боеприпасов большого калибра увеличился с 12 до 28 месяцев. Заказы, сделанные сегодня, будут готовы только через два с половиной года. Поэтому нам необходимо наращивать производство и инвестировать в наши производственные мощности", — сказал генсек альянса.

Это и возможность поставок Киеву истребителей — среди тем, которые во вторник и в среду поднимут министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе. По словам Йенса Столтенберга, времени мало, так как Россия уже начала весеннее наступление на востоке Украины.

"Думаю, что реальность такова, что начало мы уже видели. Оно в том, что Россия делает сейчас. Президент Путин отправляет на фронт тысячи тысяч солдат, мирится с большим количеством жертв, несет большие потери, но оказывает давление на украинцев. России не хватает качества, но она пытается компенсировать это количеством. Руководство, логистика, оснащение и подготовка не на том же уровне, что у украинских войск, но армия у них больше", — отметил Йенс Столтенберг.

Сейчас НАТО следует сфокусироваться на ремонте и обслуживании тех вооружений, которые уже поставлены Киеву — в частности бронетехники, считает Йенс Столтенберг. Кроме того, альянс планирует создать виртуальную сеть, которая объединит данные гражданских и военных спутников для нужд разведки.