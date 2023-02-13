Война в Украине: готова ли Россия к наступлению в Донецкой области?

Аналитическую справку представила обозреватель Euronews Саша Вакулина:

"Украинские военные чиновники и российские националисты, поддерживающие войну, сомневаются в возможностях России начать широкомасштабное наступление в Донецкой области при нынешнем состоянии российских вооруженных сил – об этом говорится в последнем отчёте американского Института изучения войны (ISW).

Ранее эксперты аналитического центра сообщили, что российские силы вернули себе инициативу на линии Сватово-Кременная, но операции ещё не ведутся на полную мощь.

Сообщения о тактических провалах и о том, что в районе Угледара россияне уже исчерпали свой штурмовой потенциал, вероятно, ещё больше подорвали веру представителей ультранационалистических кругов в способность армии РФ перейти к решительному наступлению.

На фоне сообщений о больших потерях личного состава российское военное командование перебрасывает свои самые элитные подразделения в район Бахмута в составе небольших формирований, используя тактику проникновения в города. Об этом свидетельствуют немногочисленные кадры применения российской тактики в этом районе, сообщают в ISW.

Российские наступательные операции в других районах Донецкой области и вдоль линии Сватово-Кременная пока привели к незначительным успехам, имеющим ограниченное оперативное значение.

Несмотря на то, что основные сражения идут в центральных районах Донбасса, Россия по-прежнему озабочена обороной крайних участков протяжённой линии фронта, отмечает Минобороны Великобритании.

Об этом свидетельствует продолжающееся возведение оборонительных укреплений в Запорожской и Луганской областях и развертывание личного состава.

Любое продвижение ВСУ в Запорожье будет серьёзно угрожать российскому "сухопутному коридору", соединяющему Ростовскую область и Крым. Успех Украины на Луганщине ещё больше помешает осуществить заявленную Москвой цель по т.н. "освобождению" Донбасса.

Определить, какая из перечисленных угроз представляется наиболее серьёзной – это, пожалуй, главная задача, стоящая перед российским военным командованием".