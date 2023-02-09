Зеленский: "не могу вернуться в Украину с пустыми руками"

Внеочередной саммит Евросоюза был созван для обсуждения миграции и экономики. Но проблема Украины оказалась ещё более срочной, и всеобщее внимание привлёк себе визит в Брюссель её президента. Главы государств и правительств снялись на традиционное семейное фото, поставив Владимира Зеленского на центральное место. Это было выражением личным симпатий к нему и солидарности с украинцами. Но Зеленскому нужны были ощутимые плоды - такие, как новые поставки оружия, особенно боевой авиации.

На пресс-конференции ему был задан вопрос Euronews:

«Каковы ваши ожидания от сегодняшней встречи? Это просто символичный визит, или вы ожидаете получить какие-то очень конкретные обещания относительно истребителей или других вещей от от своих коллег из ЕС ?"

Президент Украины ответил:

«Я просто не имею права вернуться домой с пустыми руками. Это зависит от партнёров, и от меня особенно. Для меня очень важно, чтобы все проводимые нами переговоры заканчивались результатом. С моей стороны это звучит дерзко, но это не цинизм. Это прагматичная точка зрения. А если говорить прагматично, то для выживания нам нужно это оружие».

Своим присутствием на саммите украинский президент пытался добиться новых санкций против России, которые распространились бы, например, на атомную энергетику.

Со своей стороны ЕС пообещал ограничить экспорт российских товаров ещё на более чем 10 млрд евро. Председатель Еврокомиссии сообщила, что санкции ударят по «военной машине» России и по «основам экономики» страны. Урсула фон дер Ляйен объявила также в введение дальнейших ограничительных мер против пропагандистской машины Кремля:

«В ближайшие дни мы предложим 10-й пакет санкций. Сначала мы наложим санкции на ряд политических и военных деятелей. Дорогой Владимир, мы очень внимательно выслушали ваши сообщения, когда мы посетили вас на прошлой неделе в Киеве. Мы возьмём на прицел путинских пропагандистов, потому что их ложь отравляет общественное пространство в России и за рубежом».

Что касается поставок Украине военной техники, то этот вопрос оставлен на усмотрение стран-членов. Зеленский пытался договориться об этом на встречах с малыми группами лидеров.