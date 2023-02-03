Красный ковёр и чёрный рынок на пути Украины в Евросоюз

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Это наконец случилось! После нескольких месяцев беспокойства по поводу негативных последствий американского Закона о снижении инфляции Европейская комиссия обнародовала новый план развития экологически чистой экономики в Европе.

Промышленный план «Зелёной сделки», как его окрестили, представляет собой комбинацию мер по повышению привлекательности Евросоюза для инвестиций и производства. Брюссель хочет обогнать по субсидиям и стимулам Вашингтон и Пекин, и соперничество с ними ближайшие годы достигнет апогея.

Конкурс на спасение планеты

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Мы живем сейчас в решающее время. Это десятилетие решит, добьемся ли мы успеха в борьбе с изменением климата или нет. Мы хотим воспользоваться этим моментом. Мы знаем, что в ближайшие годы выбросы парниковых газов будут сводиться к нулю, и выиграет та экономика, которая этого достигнет».

Излишне говорить, что этот план стоит дорого. А вопросы «кто сколько платит, как и когда» уже вызвали гневный ответ некоторых стран-членов. Дискуссии об этом разгорятся в полную силу на саммите ЕС на следующей неделе.

На этой же неделе Евросоюз продемонстрировал больше единства. Я говорю не о поставках оружия Украине, а о перспективах её членства в ЕС.

Перед тем, как еврокомиссары прибыли в Киев для очередной встречи с правительством Украины, премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду на присоединение к блоку через два года.

«Амбициозная цель», как он сам признался. Что ж, немедленная реакция в столицах ЕС была, мягко говоря, менее восторженной.

Вступлению в ЕС мешает коррупция

Причин много: Украина — воюющая страна, её хозяйство и государственное управление просто не готовы к таким переменам. И, кончено, есть вечная проблема коррупции.

Недавно правительство оказалось замешанным в широкомасштабном скандале. Высокопоставленные чиновники не питают иллюзий относительно смертельной опасности, которую коррупция представляет для украинской демократии.

Советник президента Украины Михаил Подоляк:

«Государство, прикрываясь войной, не может игнорировать, что страну разъедает коррупция особого типа. Это деморализует общество. Общество не будет доверять своему государству. Во время войны нельзя позволять обществу сомневаться в государстве».

Эти дебаты о будущем членстве возникли в момент повышенного напряжения на поле боя. Москва наращивает свои силы на востоке Украины, и эксперты ожидают российское наступления в ближайшие недели.

Ко мне присоединяется Кристоф Хойсген, новый председатель Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) и бывший посол Германии в Организации Объединённых Наций.

"Возврат к холодной войне"

Гробе: МКБ уже не за горами, до первой годовщины российского вторжения в Украину осталось несколько недель. Как будет отражена война в программе конференции? Какие наиболее важные вопросы обсудит МКБ?

Хойсген: Мы посмотрим, где мы находимся год спустя. Активное участие в конференции примут наши украинские друзья. Мы обсудим, как мы будем двигаться дальше. Как никогда широко будут представлены наши американские друзья из администрации, из Конгресса. Так что это будет также очень активная трансатлантическая дискуссия.

Гробе: Вице-президент Камала Харрис возглавит делегацию США на МКБ – насколько это важно для трансатлантического сотрудничества по Украине?

Хойсген: Это ключ. Мюнхенская конференция по безопасности была основана 60 лет назад, и её главной темой в то время было трансатлантическое единство. Для организаторов тогда было очень важно ознакомить немцев с мышлением НАТО, убедить их в необходимости для Германии вносить свой вклад в укрепление НАТО. А сегодня снова брошен вызов трансатлантическому единству.

Гробе: Как долго может сохраняться западное единство? Я имею в виду, что мы видели мучительные дебаты по поводу боевых танков, мы видим, как Турция блокирует вступление Швеции в НАТО…

Хойсген: Владимир Путин сделал ставку на то, что у он крепче нас. И мы должны доказать, в этом я абсолютно уверен, что Путин неправ. Его расчет не оправдается.

Гробе: Выяснилось, что построить архитектуру европейской безопасности с участием России не удаётся. Но строительство её без России, по сути, означает возврат к холодной войне. Предвидите ли видите, что это произойдёт?

Хойсген: Абсолютно. Мы попробовали всё. Мы пытались найти подход к России, основанный на сотрудничестве. Мы, как Евросоюз, предложили взаимодействовать, фактически заключили с Москвой некоторые соглашения о сотрудничестве. У нас был Основополагающий акт Россия-НАТО, с помощью которого мы хотели превратить отношения после падения «железного занавеса» в нечто конструктивное. Мы должны быть жёсткими, и мы должны вернуться к нашему мышлению и к нашим действиям, которые мы демонстрировали во время холодной войны.

На уроки по минному полю

Мы ежедневно сообщаем не только о военных действиях, но и передаём человеческие рассказы – многие душераздирающие, а некоторые жизнеутверждающие. Как, например, история учителя в разрушенном восточноукраинском селе Шандриголове.

После обстрела здания школы в апреле прошлого года 45-летний мужчина превратил свой дом в классную комнату для горстки детей, оставшихся в селе. _"_Учитель должен делать свою работу", сказал он.

Дети изучают украинскую и мировую литературу, биологию, географию и компьютерную науку. Одна девочка сказала: «_Я живу далеко отсюда. Каждый день я боюсь наступить на мину и подорваться_». Но, по её словам, она ни за что не пропустила бы классное собрание".