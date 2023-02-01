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Новости Европы

Еврокомиссия представила промышленный план для зелёной эпохи

Access to the comments Комментарии
 Stefan Grobe
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен   -   Авторское право  Virginia Mayo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Еврокомиссия представила предложения о том, как улучшить позиции Евросоюза в экономическом соревновании с США и Китаем. По примеру Америки, Европа будут оказывать финансовую помощь тому бизнесу, который переходит на зелёные технологии и внедряет инновации. Брюссель назвал свою схему "Промышленный план для нулевой эпохи".  Эта эпоха начнётся к середине века, когда ЕС намерен свести к нулю свои выбросы в атмосферу газов, вызывающих изменения климата. А пока Союз ускорил уход от ископаемого топлива, прежде всего нефти и газа. 

Председатель Еврокомиссии сказала, что новый план стал возможен благодаря успешному выполнению так называемой "Зелёной сделки" стран ЕС: 

«Мы приветствуем это. Это хорошая новость, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Мы уже давно указываем на то, что борьба с изменением климата необходима для нашей планеты. Она также  необходима для нашего экономического процветания и для нашей стратегической независимости. Мы конкурентоспособны, и нам нужна конкуренция. Мы стремимся к тому, чтобы для всех держав и регионов были равные условия в глобальном соревновании, и чтобы равные условия были для стран-членов в едином рынке ЕС. Для нас это очень важно».

План Еврокомиссии, ставший ответом на принятый в США Закон о снижении инфляции, предусматривает временное ослабление существующих правил государственной помощи. Это может подорвать влияние рыночных сил. Поэтому в среднесрочной перспективе Брюссель хочет создать для этого общий фонд. Однако эта идея уже вызвала бурную реакцию в других европейских столицах. Многие страны-члены выступают против накопления союзного долга, предпочитая существующие национальные программы.

Но депутат Европарламента от немецких "зелёных" считает, что без новых заимствований обойтись:

«Собирать в этот фонд деньги - всё равно, что переливать старое вино в новые бутылки, - сказал Микаэль  Блосс. - На зелёные субсидии можно перевести оставшиеся непотраченными средства на другие нужды, например, на восстановление после пандемии, на торговлю углеродными квотами, на преодоление внешней энергетической зависимости. Но я не уверен, что это нам поможет. На самом деле нам нужны дополнительные деньги на европейском уровне. Поэтому давайте обсудим, можно ли получить эти дополнительные деньги путём выпуска каких-нибудь еврооблигаций. Это критически важно".

План Еврокомиссии будет обсуждаться на брюссельской встрече глав государств и правительств ЕС на следующей неделе, где многие стран-члены выскажут против него и другие возражения.  Окончательное решение о том, как повысить зелёную конкурентоспособность ЕС в глобальном масштабе, должно бы принято в марте.