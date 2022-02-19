Украина в центре внимания на Мюнхенской конференции

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, стороны призвали Россию к переговорам для деэскалации ситуации в Донбассе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимавший участие в конференции на протяжении 12 лет, в этом году в Мюнхен не прилетел.

Новый председатель Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) Кристоф Хойсген, полномочия к которому перейдут в феврале после окончания МКБ, выразил сожаление в связи с отсутствием на форуме официальных представителей России, отметив, что, приняв подобное решение, Москва упускает возможность сделать еще один шаг на пути к деэскалации ситуации вокруг Украины.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Мы будем защищать Украину с поддержкой наших партнеров или без нее, предоставят они нам или нет сотни единиц современного вооружения или 5000 военных — мы одинаково оценим поддержку, но все должны понимать — это не какое-то пожертвование. Украина должна напоминать, это не просто широкий жест, перед которым наша страна должна преклониться. Это ваш вклад в безопасность Европы и мира, для которого Украина служила щитом последние 8 лет".

Вице-президент США Камала Харрис пригрозила серьезными последствиями для России в случае вторжения на Украину:

"Мы введем финансовые санкции и экспортный контроль. Нашей целью будут российские финансовые институты и ключевые отрасли, а также те, кто замешан, кто помогает и подстрекает к этому ничем не спровоцированному вторжению".

Урсула Фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, портвердила, что ЕС совместно с США, Великобританией и Канадой разработали пакет финансовых санкций против России в случае вторжения на Украину:

"Если Кремль нанесет удар по Украине, это может иметь серьезные последствия для экономики России. Опасный замесел Кремля, восходящий к темному прошлому, может стоить стране процветания в будущем".

Поддержку Кремлю на конференции выразил министр иностранных дел Китая. Ван И заявил, что разумные опасения России следует в равной степени "уважать и принимать во внимание".