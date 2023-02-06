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Новости Европы

Президента Украины Владимира Зеленского ждут на саммите ЕС

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 Alice Tidey
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен   -   Авторское право  Ukrainian Presidential Press Office via AP

Ожидается, что президент Украины побывает в четверг в Брюсселе, когда и где соберутся на встречу главы государств и правительств Евросоюза. Как сообщил Euronews один высокопоставленный чиновник ЕС, визиту Владимира Зеленского ещё могут воспрепятствовать соображения безопасности.  Его поездка в бельгийскую столицу, скорее всего, начнётся с выступления на внеочередном пленарном заседании Европарламента.

Затем украинский президент присоединится к лидерам ЕС, которые проведут специальный саммит для обсуждения миграции, реакции блока на Закон США о снижении инфляции и поддержки Украины, в том числе посредством десятого раунда санкций против России. Зеленский заочно участвовал в подобных встречах несколько раз после начала вторжения.

Возможный визит, о котором впервые сообщили La Stampa и Financial Times, станет второй официальной поездкой Зеленского за пределы Украины после 24 февраля прошлого года. В конце декабря он посетил Вашингтон, чтобы выступить с речью в Конгрессе и провести переговоры с президентом США Джо Байденом.

Неделю назад еврокомиссары отправились в Киев для встреч с украинским правительством, после чего в пятницу состоялся саммит ЕС-Украина, на котором присутствовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

Тогда гости сказали, что «есть открытое приглашение президенту Зеленскому посетить Брюссель», на что украинский лидер ответил: «Я очень хочу поехать, но это очень рискованно, так как Россия пытается отомстить».

На данный момент блок предоставил Украине около 60 млрд евро помощи, в том числе 12 млрд в виде военной поддержки, 38 млрд в виде гуманитарной и макрофинансовой помощи и 10 млрд евро для поддержки украинских беженцев, которые нашли спасение в странах-членах ЕС.