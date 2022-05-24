Глобальное сотрудничество - "противоядие от шантажа России" в энергетической и продовольственной областях. Об этом заявила во вторник в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что Евросоюзу следует избегать зависимости от ненадежных стран, как это произошло с российским ископаемым топливом, тем более, что ЕС движется в сторону более экологичной экономики.

Мы должны избежать попадания в ту же ловушку, что и в случае с нефтью и газом. Нам не следует, выйдя из одной зависимости, тут же впадать в другую. Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить устойчивость нашей цепи поставок Урсула фон дер Ляйен Председатель Еврокомиссии

Фон дер Ляйен подчеркнула, что в дополнение к экономическим санкциям против Москвы и оказанной Киеву военной помощи, ЕС предложил Украине более 10 миллиардов евро макрофинансовой помощи, т.е. крупнейший пакет, когда-либо предлагавшийся третьему государству.

Восстановление Украины должно сочетать массивные инвестиции с масштабными реформами. Например, следует модернизировать административный аппарат, раз и навсегда установить верховенство закона и независимость судебной системы, бороться с коррупцией, избавиться от олигархов Урсула фон дер Ляйен Председатель Еврокомиссии

Все эти усилия облегчат Киеву процесс вступления в Евросоюз, заключила глава Еврокомиссии, а вторжение России закончится "стратегическим провалом".