Урсула фон дер Ляйен: "Глобальное сотрудничество - противоядие от шантажа РФ"Комментарии
Глобальное сотрудничество - "противоядие от шантажа России" в энергетической и продовольственной областях. Об этом заявила во вторник в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что Евросоюзу следует избегать зависимости от ненадежных стран, как это произошло с российским ископаемым топливом, тем более, что ЕС движется в сторону более экологичной экономики.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что в дополнение к экономическим санкциям против Москвы и оказанной Киеву военной помощи, ЕС предложил Украине более 10 миллиардов евро макрофинансовой помощи, т.е. крупнейший пакет, когда-либо предлагавшийся третьему государству.
Все эти усилия облегчат Киеву процесс вступления в Евросоюз, заключила глава Еврокомиссии, а вторжение России закончится "стратегическим провалом".