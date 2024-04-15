В распоряжение Euronews попала часть доклада бывшего премьер-министра Италии. В ней содержится призыв к разработке более жёстких правил для унификации в ЕС систем связи, энергетических и финансовых рынков, а также нового кодекса ведения европейского бизнеса.

РЕКЛАМА

Европе нужна собственная промышленная стратегия, чтобы противостоять агрессивной поддержке Америкой своей индустрии. Об этом говорится в черновике доклада бывшего итальянского премьера Энрико Летты, который будет представлен в четверг (18 апреля) лидерам ЕС.

Страны Евросоюза могут быть вынуждены увеличить финансирования своих общих инициатив. Экономический рост в блоке вялый, что может спровоцировать глобальную войну субсидий.

"ЕС должен активизировать свои усилия по разработке конкурентоспособной промышленной стратегии, способной противостоять инструментам, недавно принятым другими мировыми державами, таким как Закон США о снижении инфляции, - говорится в введении к докладу Летты. - Многие европейские компании соблазнились зелёными субсидиями Вашингтона".

По словам бывшего премьер-министра Италии, после нескольких лет ослабления антимонопольных правил ЕС в ответ на пандемию, Союз должен стать жёстче: усилить национальное правоприменение в сочетании с "механизмом государственного содействия", требующим от членов ЕС финансирования "общеевропейских инициатив и инвестиций".

Летта также призывает объединить такие рынки, как финансы, энергетика и телекоммуникации, которые до сих пор плохо поддавались управлению из Брюсселя, а также выделять больше ассигнований на транспорт.

"В ближайшие годы приоритетными должны стать планирование, финансирование и реализация масштабного плана по соединению европейских столиц высокоскоростными железными дорогами", - заявил он, после того как посетил 65 городов и пришел в ярость от отсутствия экологичных вариантов передвижения.

Летта должен представить свои выводы на встрече глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.

"В последние четыре года происходила интеграция единого рынка", - заявил журналистам на прошлой неделе председатель Саммита ЕС Шарль Мишель. Он назвал экономическое регулирование источником "процветания, могущества и автономии" Европы.

Это может быть воспринято как критика в адрес его соперницы Урсулы фон дер Ляйен. Она вступила в должность председателя Еврокомиссии в конце 2019 года. Некоторые в Брюсселе поспешат отметить, что многие предложенные реформы в области налогообложения и рынков капитала были заблокированы на национальном уровне.