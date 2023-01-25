Пётр Порошенко сказал Euronews, что решение Германии предоставить Украине танки «Леопард 2» улучшило военно-политическую ситуацию. Однако бывший президент считает этот шаг запоздалым, который дал России время укрепить свою армию. Порошенко, руководивший Украиной с 2014 по 2019 год, сказал, что настоящим переломным моментом стало бы приобретение его страной западных самолётов-истребителей. Тем не менее в интервью нашему корреспонденту Шандору Жирошу в Брюсселе он высоко оценил готовность Берлина снабжать Киев бронетехникой.

"Думаю, это улучшило ситуацию, определённо. Безусловно, это зависит от количества танков, потому что если это будет танковая рота или несколько танковых бригад, то это разные вещи. Но приведёт ли это к кардинальному повороту событий? Уже нет. Если бы такие поставки произошли полгода назад, когда Россия была слабее, то да. Танки, боевые машины пехоты, средства противовоздушной обороны - вместе изменили тогда бы правила игры. Но с тех пор Россия провела мобилизацию. Теперь Россия перебросила на линию фронта значительное количество войск и танков".

Порошенко возглавляет партию "Европейская солидарность", но выступает за национальное единство для противостояния России. Находясь в Брюсселе, он также запросил для Украины у Запада более совершенное оружие, особенно боевую авиацию.

"Что сейчас изменило бы правила игры? Реактивный истребитель. Не теряя времени, нужно срочно запустить программу обучения украинских летчиков и готовить поставки в Украину реактивных истребителей. Кстати, это не наступательное оружие. Реактивные истребители должны защищать украинцев и украинское небо от россиян и покончить с господством России в украинском воздухе".

"Как президент вы вели переговоры с Путиным по Минским соглашениям - , напомнил корреспондент Euronews Шандор Жирош. - Означают ли ваши слова, что в ближайшем будущем нет места для переговоров с Путиным между Украиной и Россией?"

"Нет, это неправда. Нам просто нужно, чтобы напротив Путина сидел очень профессиональный, очень хороший переговорщик, очень хороший дипломат. И у меня есть этот переговорщик и у меня есть этот дипломат. Вы знаете имя этого дипломата?"

"Нет. Кто это?"

"Сюрприз. Имя этого дипломата - Вооруженные Силы Украины. Мы отлично поговорили с Путиным, когда он вышел на окраины Киева. Мы отбросили его оттуда. Отличными были переговоры, когда Путин оккупировал Харьковщину. Мы его оттуда изгнали. У нас были большие переговоры, когда Путин оккупировал Херсонскую область и Херсон, единственный областной центр, оккупированный после 24 февраля. Мы нашли достаточно аргументов, чтобы отбросить оттуда Путина. Давайте сделаем этого переговорщика сильнее".