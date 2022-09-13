Порошенко: "депутинизировать" Россию

Наступление украинских войск на востоке Украины продолжается. Так считает бывший президент Украины Пётр Порошенко, давший интервью телеканалу Euronews.

Порошенко был одним из инициаторов обновления украинской армии после потери Крыма в 2014 году. На вопрос? как далеко продвинулась армия Украины, он отвечает:

"Это более 3000 квадратных километров, и импульс еще не закончен, несмотря на то, что Путин старается как можно быстрее собрать резерв и привезти его с территории России до границы Харьковской области".

За несколько дней контрнаступления Вооруженные силы Украины освободили более 300 населенных пунктов в Харьковской области. На этом фоне некоторые западные политики призывают усилить военную помощь Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что это поможет быстрее завершить полномасштабную войну.

Поршенко говорит, что контрнаступление застало российскую армию врасплох. "Мы их обманули", — сказал он, назвав военную операцию на юге страны "блестящей". На вопрос, устоит ли Запад перед шантажом отключения российского газа и продолжит ли свою помощь Украине, он отвечает, что в этом даже не сомневается:

"Люди на Западе начинают понимать, что это не помощь Украине. Это инвестиции каждого европейского государства-члена в свою безопасность. Потому что, если мы не остановим Путина здесь, в Украине, завтра Путин появится в их собственной стране".

Безопасность в Европе Порошенко связывает напрямую с изменениями в Кремле:

"Нам обязательно нужно сделать Европу и мир безопаснее, "депутинизировать" Европу, "депутинизировать" мир и "депутинизировать" Россию. Мир с Путиным будет небезопасен, а без него может стать безопаснее".

Нынешнюю стратегию контрнаступления Украина готовила совместно с официальными лицами США с начала лета. Американские СМИ пишут о том, что в Вашингтоне не считают отступление России на Харьковщине стратегическим поражением, отмечая, что у Москвы пока есть ещё возможность для перегруппировки и нанесения сильного удара. Прорыв украинских войск предполагается в районах Херсона и Мариуполя, но военные действия там уже привели ранее к серьёзным потерям.