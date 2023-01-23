В Евросоюзе всё больше согласия по немецким танкам

Берлин не мешает другим столицам Евросоюза поставлять Киеву танки "Леопард 2" немецкого производства. Об этом заявил в Брюсселе Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел в понедельник.

«Германия не блокирует другие страны, которые желают отправить танки, - сказал Боррель. - Это значит, что Германия не блокирует экспорт танков "Леопард".

Поскольку "Леопард 2" производятся в Германии, требуется её разрешение на любые их поставки в Украину из других стран, таких как Польша, Финляндия или Испания. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сказал, что она готова переправлять украинцам немецкую бронетехнику:

«Да, конечно, мы собираемся отправлять эти танки, - сказал Рау. - Мы свяжемся по этому поводу с правительством Германии. Но независимо от решения других стран, мы намерены это сделать, так как мы обещали украинской стороне послать ей эти танки».

Однако Германия всё ещё медлит с отправкой танков из собственного резерва. Несмотря на признание важности этого оружия, министр иностранных дел Анналена Бербок уклонилась от вопросов журналистов на эту тему.

Тем временем все страны-члены ЕС достигли политического консенсуса в отношении перевода Киеву седьмого транша денег из так называемого "Европейского фонда мира". Украине будет предоставлен пакет военной помощи в размере 500 млн евро и оплачена дополнительная подготовка её военнослужащих в размере до 45 млн евро. Таким образом, общая сумма военной поддержки, предоставляемой ей Евросоюзом, достигает 3,6 млрд евро.