Поставки "Леопардов" Украине: решение не принято

Правительству Германии ещё нужно время, чтобы обдумать поставки ударных танков "Leopard-2" ВСУ. Об этом заявил новый глава оборонного ведомства Борис Писториус, принимая в Берлине генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Тем не менее, по словам немецкого министра, третьи страны, вызвавшиеся поделиться с Украиной основными танками бундесвера, могут приступать к обучению украинцев.

Пока нет новой информации о поставках "Леопардов". Я ожидаю, что вскоре то или иное решение будет принято и продолжаю исходить из этого, а также рекомендую нашим союзникам, у которых размещены действующие танки, запустить тренировочные программы для украинских военнослужащих. Борис Писториус Министр обороны ФРГ

Глава НАТО призвал партнёров предоставить Киеву бóльшие объёмы современных тяжёлых вооружений для того, чтобы отразить попытки российских наступлений, а также отвоевать территории. "Единственный путь к достижению прочного мира – дать понять Путину, что он не победит на поле боя", – заявил он. При этом Столтенберг выразил уверенность, что окончательное решение по "Леопардам" не заставит себя ждать.

Если сложить вместе все пакеты военной помощи, о которых объявили Германия и другие партнёры – а речь идёт о широком спектре бронетехнике – это серьёзно укрепит боевые возможности Украины. Нельзя медлить, ведь Россия готовит новое наступление в отдельных районах. Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

"Немецкое оружие каждый день спасает жизни на Украине", – добавил глава альянса, напомнив о предыдущих поставках вооружений из ФРГ, а также о специфике немецкой военной доктрины.

Так, до начала российского вторжения в Украину, ФРГ не поставляла военную технику в зоны боевых действий. Отправка 5 тысяч касок украинским военнослужащим за несколько недель до российского вторжения уже называли в Берлине "прорывом" и "значимым жестом". В первые месяцы войны немцы предоставили Киеву гаубицы и ракетные установки. Осенью 2022 года ВСУ получили в распоряжение сложную систему ПВО "IRIS-T", а в начале нового года было объявлено о поставках боевых машин пехоты "Marder". На каждом из этих этапов в Германии, в том числе внутри правящей коалиции, шли оживлённые дебаты.

На прошлой неделе министр экономики Роберт Хабек и глава МИД Анналена Бербок (оба представляют партию "зелёных") заявили, что Германия не будет против, если третьи страны передадут "Леопарды" украинцам. При этом канцлер Олаф Шольц занимает более осторожную позицию.

В понедельник стало известно об официальном запросе Варшавы на поставки танков. По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, если Берлин не даст "зелёный" свет, Польша соберёт "малую коалицию" стран-доноров и в любом случае направит танки ВСУ.

В концерне "Райнметаль" заявили, что готовы передать Украине 139 "Леопардов" разных типов типов ("2" и более старых "1"), как только получат разрешение правительства. Отмечается, что не все танки готовы к эксплуатации, на ремонт могут уйти месяцы.

Поскольку именно Германия производит тяжёлые танки "Leopard-2", партнёрам бундесвера необходимо получить согласие Берлина на реэкспорт вооружений. Всего в странах Европы насчитывается около 2 тысяч "Леопардов". Больше всего их размещено в Польше, Турции, Греции, Испании и Финляндии.

Разногласия по поводу поставок "Леопардов" среди политиков отражает общественные настроения.

На Востоке Германии только 32% выступают за поставки "Леопардов". В целом по стране больше половины респондентов в возрасте от 18 до 34 лет не поддерживают поставки, а больше 50% граждан старше 50 лет не против отправки танков ВСУ.

У немецких граждан нет единого мнения по этому вопросу: согласно опросам телеканала ARD/Deutschlandtrend, сделанным 17-18 января, 46% немцев высказались за поставку танков на Украину, 43% – против.

В Кремле не оставили без внимания переговоры Йенса Столтенберга и Бориса Писториуса. По словам Дмитрия Пескова, возможные поставки немецких танков "не сулят ничего хорошего для будущего отношений" России и Германии (цитата по ТАСС).