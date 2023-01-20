Производство стали в Швеции: водород вместо угля

Как производить сталь без выбросов углекислого газа? На крупнейшем в мире железном руднике Кируна в северной Швеции нашли ответ. Вместо ископаемого топлива компания LKAB сделала ставку на водород.

На месторождении Кируна добывается около 80% от всей железной руды в Евросоюзе. Этот минерал, залегающий здесь, на глубине в 1600 метров, — основной компонент стали. Обычно для производства этого сплава в железную руду добавляют коксующийся уголь, но шведские ученые изобрели технологию HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) и смогли заменить уголь на водород.

"Когда мы поставляем железорудные окатыши, они состоят из железа и кислорода. Для удаления кислорода наши клиенты сегодня используют уголь и углерод, которые образуют углекислый газ. При новом процессе будет использоваться водород, который при удалении кислорода образует только водяной пар. Таким образом, получается производство полностью без углекислого газа", — рассказала руководитель исследования Сюзанна Эрикссон Ростмарк.

Европейский инновационный фонд уже инвестировал в проект 143 миллиона евро. Как заявили в LKAB, Брюссель готов увеличить эту сумму, чтобы опередить конкурентов, таких как Китай и США.

К тому же, недавно в Кируне было обнаружено месторождение редкоземельных металлов — элементов, которые используются для производства электромобилей и ветрогенераторов. По оценке компании, объем запасов таких металлов здесь может превышать миллион тонн. Если это так, месторождение в Кируне можно считать крупнейшим в своем роде в Европе.

"Разумеется, мы не заинтересованы в торговой войне с США и не заинтересованы в том, чтобы государства ЕС сейчас соревновались, чтобы получить еще больше субсидий для каждой отдельной страны. Тем не менее, нам нужно найти способ, с помощью которого ЕС мог бы решительно и мощно отреагировать на это, обеспечив нашим предприятиям и отраслям лучшие условия для достижения наших климатических целей. Я думаю, что это возможно, у нас будут очень важные обсуждения с Еврокомиссией и Европейским советом в ближайшие шесть месяцев", — отметила вице-премьер Швеции Эбба Буш.

В ближайшие недели Еврокомиссия планирует представить конкретные предложения по новому "зеленому" плану и новому суверенному фонду.