В Беневенто показали первый "водородный" дом

В Беневенто показали первый "водородный" домКомментарии
Энергетический кризис и ставшее очевидным изменение климата подталкивают Евросоюз к поиску конкретных решений для достижения поставленной Парижским соглашением цели сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 40 %.
Университет Саннио на юге Италии в сотрудничестве с консорциумом исследовательских организаций и частных компаний значительно продвинулся в этом направлении. Это не только дом для студентов, но и лаборатория, где впервые в Европе при строительстве жилья использована микроэлектростанция на топливных элементах на основе чистого водорода.
"С виду это обычный дом, все работает как надо, у студентов есть все необходимое, чтобы чувствовать себя комфортно, - передаёт из итальянского города Беневенто корреспондент Euronews. - Но на самом деле этот дом совсем не обычный, в том смысле, что на наших глазах идёт эксперимент, который, возможно, определит будущее: здание питается от водородных топливных элементов".
В своей недавней речи "О положении Союза" председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании Европейского водородного банка, который инвестирует до 3 миллиардов евро в производство, хранение и транспортировку возобновляемого и низкоуглеродистого водорода, а также в разработку инновационных технологий для интеграции водорода в промышленные процессы в самых разных областях.
Свою заинтересованность в участии в проекте выразили 13 государств Евросоюза. Идея в том, чтобы, увеличив поставки возобновляемого и низкоуглеродистого водорода, снизить зависимость от природного газа. Завершить проект планируется к 2036 году.