В Беневенто показали первый "водородный" дом

Энергетический кризис и ставшее очевидным изменение климата подталкивают Евросоюз к поиску конкретных решений для достижения поставленной Парижским соглашением цели сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 40 %.

Университет Саннио на юге Италии в сотрудничестве с консорциумом исследовательских организаций и частных компаний значительно продвинулся в этом направлении. Это не только дом для студентов, но и лаборатория, где впервые в Европе при строительстве жилья использована микроэлектростанция на топливных элементах на основе чистого водорода.

После многолетней работы над вопросами энергетического благополучия и экологии в последнее время мы сосредоточились на проблеме выбросов CO2 в окружающую среду. Мы всерьез занялись идеей использовать водород, чтобы сделать этот дом полностью самодостаточной системой Джерардо Канфора декан университета Саннио

"С виду это обычный дом, все работает как надо, у студентов есть все необходимое, чтобы чувствовать себя комфортно, - передаёт из итальянского города Беневенто корреспондент Euronews. - Но на самом деле этот дом совсем не обычный, в том смысле, что на наших глазах идёт эксперимент, который, возможно, определит будущее: здание питается от водородных топливных элементов".

Мы находимся в лаборатории H-ZEB Университета Саннио в Беневенто, которая в настоящее время является и моим домом. Таким образом я сочетаю личную жизнь с исследовательской деятельностью в рамках учебного курса Валентино Феста аспирант университета Саннио

В своей недавней речи "О положении Союза" председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании Европейского водородного банка, который инвестирует до 3 миллиардов евро в производство, хранение и транспортировку возобновляемого и низкоуглеродистого водорода, а также в разработку инновационных технологий для интеграции водорода в промышленные процессы в самых разных областях.

Водородный банк нужен для того, чтобы заполнить разрыв между производством энергии из ископаемого топлива и производством электроэнергии с помощью водорода - элемента, не вызывающего загрязнения окружающей среды Эннио Рубино президент Stress consortium

Свою заинтересованность в участии в проекте выразили 13 государств Евросоюза. Идея в том, чтобы, увеличив поставки возобновляемого и низкоуглеродистого водорода, снизить зависимость от природного газа. Завершить проект планируется к 2036 году.