Взгляды из Швеции на миграцию в Евросоюз

В Швеции многие мигранты и беженцы посещают центр благотворительной организации "Каритас" в Стокгольме. Там им помогают изучать местный язык, предоставляют информацию о социальных услугах, жилье и трудоустройстве. Директор центра Джордж Джозеф напоминает, что до недавнего времени эта скандинавская страна славилась своим гостеприимством:

«Большинство опросов показывают, что около 60% населения Швеции положительно относились к миграции еще несколько лет назад. Но потом всё изменилось - отчасти из-за негативного нарратива политических руководителей. Они приучили общественное мнение ассоциировать иностранцев с преступностью. Вину за всё, что в обществе не так, стали возлагать на мигрантов и миграцию».

Два миллиона жителей Швеции или около 20% населения, родились за границей. По данным «Каритас», около 600 тыс из них имеют собственный бизнес и вносят свой вклад в экономику, но сейчас они ощущают на себе всё большее недоверие. Джулиус Нтобуа работает в центр «Каритас», помогая людям с инвалидностью. Он приехал из Камеруна 8 лет назад и видел, как его новая страна стала закрываться от тех, кого стала считать чужаками.

«Власти теперь говорят желающим остаться здесь: «До свидания! Швеция переполнена, нам не нужно больше людей". Очень жаль, потому что это была очень щедрая страна. Иммиграционные законы становятся всё строже. Да, это печально. Я бы советовал не приезжать сюда, потому здесь больше не оказывают гостеприимства".

Новое правое правительство подписало соглашение о парламентском сотрудничестве с ультраправой партией "Шведские демократы" при условии занятия жёсткой позиции в отношении миграции. В январе началось председательство этой страны в Евросоюзе, но Стокгольм не пользуется этим, чтобы добиться заключения Пакта ЕС о миграции и убежище, призванного усилить между странами-членами взаимодействие и солидарность в этом вопросе. Шведский министр занятости и интеграции Юхан Персон предупреждает, что наплыв мигрантов может привести к снижению благополучия местных жителей:

«Нужно поддерживать его на социально приемлемом уровне. Мы в Швеции провели реформу, чтобы гарантировать людям работу за достойную оплату».

Корреспондент Euronews Изабель Маркеш да Силва передаёт из Стокгольма.:

«Несмотря на давление со стороны Европарламента и некоторых стран-членов, в частности, Италии, шведское правительство не выражает стремления создать консенсус вокруг миграционной политики. Это станет темой обсуждения на следующем саммите ЕС, но решения могут быть приняты во время испанского председательства, во втором семестре".