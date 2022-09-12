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Швеция

Швеция: неоднозначные результаты выборов

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Лидер "Шведских демократов" Джимми Аккерсон
Лидер "Шведских демократов" Джимми Аккерсон   -   Авторское право  Stefan Jerrevång/AP

Неоднозначными результатами завершились парламентские выборы в Швеции. По предварительным данным, ведущие соперники пришли к финишу почти с равным результатом.

Социал-демократическая рабочая партия премьер-министра Магдалены Андерссон получила больше всех — около 30% голосов. Но возглавляемый ею блок левоцентристов уступает три кресла право-консервативной оппозиции.

Не в последнюю очередь, благодаря ожидавшемуся успеху популистов, партии "Шведские демократы": они в одиночку получили около 20% голосов, по сравнению с 13% в прошлый раз.

Джимми Аккерсон, лидер "Шведских демократов":

"Теперь мы действительно крупная партия. Я очень горд и очень доволен тем, чего мы смогли достичь все вместе".

Рост популярности "Шведских демократов", как считается, обусловлен антиимигрантской риторикой партии. Рост числа иммигрантов и недостатки системы их интеграции в общество — одна из главных тем, которые волнуют избирателей.

Тем не менее, по мнению политологов, Магдалена Андерссон вполне может сохранить пост премьера; она призывает дождаться окончательных итогов и не считает результат своего блока поражением.

Магдалена Андерссон, премьер-министр Швеции:

"Теперь шведская демократия пойдёт своим путём, все голоса должны быть подсчитаны, и мы будем ждать результата. А пока давайте подумаем о том, какие у нас были хорошие выборы, хороший результат и просто фантастическая кампания, спасибо вам!"

Окончательные итоги будут объявлены не ранее среды. Но уже ясно, что для формирования правительства придётся вести непростые коалиционные переговоры.