Бывший вице-спикер Европарламента Ева Кайли оставлена под стражей

Бывший вице-председатель Европарламента Ева Кайли, обвиняемая в коррупции, пробудет в предварительном заключении ещё как минимум один месяц. Такое решение огласил бельгийский судья после очередного слушания дела. С ним не согласен адвокат гречанки Андре Рисопулос, призывающий отпустить её из-под стражи:

«Федеральная прокуратура считает, что остаются риски, которые вынуждают удерживать обвиняемую за решёткой, - сказал Рисопулос. - Это риск побега от правосудия, риск столкновения с третьими лицами, риск уничтожения улик. Но мы считаем, что этих рисков не существует».

Присутствовавшие в зале суда сказали Euronews, что Еву Кайли ввели в наручниках, которые сняли только во время слушаний. Она выглядела измученной и во время своего десятиминутного выступления не сдержала слез, рассказывая о своей маленькой дочери, за которая сейчас присматривают родственники. Кайли попросила привести к ней дочерь, будь то в тюрьме или на свободе. Она настаивала, что невиновна и не имеет никакого отношения к скандалу, разразившемуся в Европарламенте.

Ещё один адвокат бывшего вице-спикера, Михалис Димитракопулос, тоже грек, утверждал, что на прошлой неделе бельгийская полиция допрашивала её в течение 16 часов и подвергала обращению, равнозначному пыткам:

«То, что госпожа Кайли пережила в камере федеральной полиции в Брюсселе, напоминает средневековье, - сказал Димитракопулос. - Она не могла спать, её это не позволяли, она мёрзла, у нее забрали пальто, отказали во втором одеяле, не дали помыться. Все это пытки. Так это характеризует Европейская конвенция по правам человека, и это то, что госпожа Кайли просила передать вам. Она очень озабочена тем, чтобы никто больше не прошел через такое".

Адвокаты Ева Кайли также утверждают, что она страдает больше, чем другой подозреваемый, который надеется вскоре выйти на свободу и лучше подготовиться к своей защите на процессе. Они имели в виду Пьера Антонио Панцери, который заключил сделку с бельгийским следствием. Этот бывший евродепутат от Италии обещал раскрыть на секретных слушаниях в следующий вторник существенные элементы коррупционного дела. Ожидается что он назовёт больше лиц, либо дававших взятки, либо подкупленных. Тем временем в стадии рассмотрения находится в Европарламенте вопрос о снятии иммунитета с еще двух депутатов, Марка Тарабеллы и Андреа Коццолино. Бельгийским властям обещали, что это произойдёт в течение следующего месяца. Тогда их можно будет допросить.