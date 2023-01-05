Из-за теплой погоды в Евросоюзе упали цены на газ

В Евросоюзе падают цены на природный газ. На первой неделе года они опустились до 65 евро за МВтч. Это самый низкий уровень за время российского вторжения в Украину. Наиболее дорогим для ЕС газ был в августе.

Нисходящую тенденцию обеспечивают необычно высокие температуры. В начале 2023 года по всей Европе побиты погодные рекорды, уменьшилось отопление помещений, запасов газа осталось много.

«Из-за мягкой погоды у нас спрос был ниже, чем в предыдущие годы, - сказал представитель Еврокомиссии по вопросам энергии Тим МакФи. - Запасы остались на высоком уровне. Я думаю, что это оказало успокаивающее воздействие на рынок, снизило волатильность и опустило цены».

Несмотря на такую передышку, цены на газ относительно высоки. В январе 2021 года европейцы платили всего 17 евро за МВтч.

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