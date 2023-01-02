Экспорт российского газа упал на 45%

Экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья в минувшем году упал на 45%, до 101 миллиарда кубометров. По большей части снижение спроса приходится на Европу. Сокращение добычи составило около 20%.

В то же время в Москве заявляют, что готовятся к увеличению поставок природного газа в страны Азии, в первую очередь в Китай. По данным западных экспертов, на Пекин в ближайшем будущем придётся 40% роста спроса.

В начале декабря была торжественно запущена добыча на Ковыктинском месторождении в Иркутской области, крупнейшем из до сих пор открытых в этом регионе. Газ оттуда, как предполагается, и будут экспортировать в первую очередь в Китай.

В Европе же с начала войны постепенно отказываются от российского импорта, пытаясь заменить его в основном на сжиженный природный газ. Для этого уже многие страны арендовали плавучие установки-регазификаторы: стационарных терминалов для приёма СПГ в Европе почти нет, поскольку в условиях масштабных российских поставок они были не нужны.