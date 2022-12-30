ЕС смотрит в 2023 год с оптимизмом

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: Вероятно, будет справедливо сказать, что лучшее в 2022 году — это то, что он закончился. Так давайте встретим 2023 с большой надеждой и радостным возбуждением.

Хотя, как сказал однажды известный философ, трудно делать предсказания, особенно о будущем.

Что касается войны в Украине, не нужно быть философом или ясновидящим, чтобы ждать новых боевых действий и человеческих страданий с последствиями для европейской экономики и энергетической политики.

А вот какими именно будут эти последствия — сказать сложнее. Еврокомиссар по экономике, обычно не стесняющийся в выражениях, был очень осторожен, когда недавно говорил о перспективах роста, хотя и сохраняя при этом толику оптимизма.

"Если мы не сможем закончить войну, энергетические риски следующей зимой, — не этой, а следующей — могут быть даже выше, чем те, с которыми мы сталкиваемся сейчас. Так что картина на 2023 год довольно смешанная. Во второй половине 2023 года ситуация может быть лучше, чем сейчас", — сказал Паоло Джентилони.

Будущее европейской космонавтики

Если и существует институт, который смотрит в будущее с оптимизмом, то это Европейское космическое агентство. А как иначе, если вы исследуете звезды на благо грядущих поколений?

Несколько недель назад ЕКА приняло рекордный трехлетний бюджет для финансирования своих проектов — почти 17 миллиардов евро, с восторгом и энтузиазмом.

ЕКА также объявило о пяти новых астронавтах, выбранных из более чем 22 000 претендентов. Двое из них — женщины. Для Софи Адено из Франции — это мечта, которая стала реальностью.

"Думаю, у меня душа исследователя. Всегда пытаюсь узнать немного больше о том, что происходит. А затем вернуться к своим сверстникам со свежим взглядом. Любопытство, дерзость отправиться в космос. Да, это заставляет меня мечтать", — говорит Софи Адено.

Вдохновляющий комментарий для каждой маленькой девочки, которая хочет дотянуться до звезд.

В Брюсселе также есть вдохновляющие примеры молодых, которые идут в политику, потому что хотят улучшить жизнь людей и работать ради лучшего будущего.

Самый молодой депутат Европарламента

Ко мне присоединяется Кира Мари Петер-Хансен из Дании. Он родилась в 1998 году и стала самым молодым политиком, когда либо избранным в Европарламент. Добро пожаловать.

— Позвольте мне начать с вопроса о вашем личном опыте работы в парламенте — каково было сидеть рядом с опытными политиками и старыми брюссельскими ветеранами?

— Это точно было что-то новенькое. Я ушла из университета из-за выборов, поэтому я привыкла быть в университетском пузыре, а пузырь ЕС — это совсем другое. Но это также было здорово, и я думаю, что мои коллеги в целом были очень приветливы. К счастью, молодые политики тоже могут менять Европу к лучшему.

— 2022 назывался "Европейским годом молодежи". Как вы вдохновляете молодых людей заниматься политикой или участвовать в жизни гражданского общества?

— Я пытаюсь проводить много бесед с молодежью, особенно в некоторых странах Центральной и Восточной Европы. Это действительно важно, потому что сейчас во многих странах Северной Европы мы привыкли видеть более молодых политиков. Но в Европе есть страны, где такого никогда не увидишь. Так что показать, что это на самом деле возможно, и поделиться с ними тем, как я и другие молодые люди попали в политику, — вот что я пытаюсь сделать.

— Новый год станет огромным испытанием во многих отношениях. Какую самую большую задачу вы видите перед собой?

— Думаю, что самая большая задача, которую предстоит решить, — это, безусловно, достижение экологических целей. А теперь, с российской войной и энергетическим кризисом, это становится еще сложнее, чем было раньше. Но это все еще кризисы, которые переживаем мы все. Для них нам нужно найти жизнеспособные решения.

— Безусловно, вы и ваше поколение — будущее европейской политики. Есть ли что-то, что вы бы изменили в том, как люди ведут дела в Брюсселе?

— С точки зрения политики я бы предпочла гораздо более зеленый парламент. Но я также думаю, что некоторые структуры трудно понять посторонним людям, а также повлиять на них. Даже будучи внутри, непросто понять, как продвигать свои идеи. Поэтому обеспечение большей прозрачности и ясности процесса — это, безусловно, то, что я бы изменила.

Изменение климата дает шанс британским виноделам

С такими людьми, как Кира Мари Петер-Хансен, есть основания смотреть в 2023 год с оптимизмом — по крайней мере, в Евросоюзе. Что подводит меня к вопросу: как сейчас дела у Великобритании?

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, спустя почти четыре года после брексита королевство стало страной G7 с самыми низкими темпами экономического роста. И на горизонте не так много позитивных перспектив.

Но, но, но: изменение климата дает толчок одной необычной британской индустрии — винному бизнесу. По словам экспертов, в течение следующих 20 лет повышение температуры позволит выращивать там сорта винограда, которые обычно выращивают в Бургундии или Эльзасе.

Эти же эксперты видят в этом возможность для британских виноделов, но отмечают и быстрое изменение климата. И они скорее не хотели бы иметь Пино Нуар, Мерло и Каберне Совиньон из Британии.

Таким образом, изменение текущей климатической траектории остается задачей на будущее — на 2023 год и далее.