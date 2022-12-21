"Война всё изменила": украинские беженцы встречают праздники без семьи

Война в Украине продолжается, и сотням украинских беженцев приходится проводить новогодние праздники вдали от дома и родных.

Уроженка Мариуполя Анна Полухина — одна из них. Сейчас она живет в центре приема беженцев в итальянском Милане, в то время как её семья остается в зоне военных действий.

_"_Семья очень важна, — говорит девушка. _—_Семья — это всё. Но война всё изменила. У меня может не быть шанса поговорить с семьей и моими родственниками в Украине. Им нельзя позвонить, потому что это дорого и у них нет электричества. Это очень тяжело. Хочу услышать голос мамы, поговорить с ней".

В местном центре приема беженцев стараются подбодрить украинцев. Их ждет особый праздничный ужин, на котором подадут и традиционные украинские блюда.

"В центре приема беженцев для нас будет вечеринка 22 декабря, — рассказывает Анна. —Они поставили две елки. Очень красивые. Будут сюрпризы для нас и для детей. Они написали письма Деду Морозу, так что посмотрим... Может для нас и подарки будут!"

23-летняя Лиза Пулвас находится в похожей ситуации. Её родные остались в Киеве, а она сама бежала в соседнюю Румынию в начале российского вторжения.

"Это первый раз в моей жизни, когда я не провожу Рождество с семьей. Довольно сложно признать, что собраться в одном месте для нас — невозможно", — говорит девушка.

При этом она еще не в самом бедственном положении, признает Лиза Пулвас: "Главное — не то, что я не с семьей, а то, что многие люди проведут праздники в зоне боевых действий".