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Новости Европы

Коррупция в Европарламенте: сделки проходили через НКО Fight Impunity

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 Gregoire Lory
Экс-зампредседателя Европарламента Ева Кайли
Экс-зампредседателя Европарламента Ева Кайли   -   Авторское право  HONS / European Union 2022

Коррупционный скандал в Европарламенте обрастает новыми подробностями. Гречанка Ева Кайли, уже бывший зампредседателя органа, призналась, что попросила своего отца спрятать незаконно полученные наличные. В начале декабря полиция задержала его, когда он с полным банкнот чемоданом выходил из отеля в Европейском квартале Брюсселя. 

Как пишет бельгийская газета Le Soir, евродепутат рассказала органам правопорядка, что 600 тысяч евро из чемодана, действительно, были в её квартире, куда их принесли её партнер Франческо Джорджи и еще один бывший депутат Европарламента Пьер Антонио Панцери. Последнему и принадлежат наличные, утверждает Ева Кайли.

По версии следствия, именно этот итальянский экс-парламентарий был во главе криминальной организации, которую подозревают в коррупции и отмывании денег. В его резиденции в Брюсселе также было обнаружено 600 тысяч евро, а в его доме в Ломбардии — еще 17 тысяч евро и несколько дорогих часов.

Во время слушаний Панцери признал свою вину. Итальянский суд обсуждает экстрадицию его жены и дочери, через которых депутат мог получать взятки, в Бельгию. Тем не менее супруга политика отрицает все обвинения.

"Она всё отрицает. Конечно, она переживает, будучи в такой ситуации", — говорит адвокат жены Антонио Панцери Анджело Де Рисо.

В 2019 году Пьер Антонио Панцери основал НКО Fight Impunity — на первый взгляд респектабельную правозащитную организацию, в совет которой входили, в том числе, бывшая глава евродипломатии Федерика Могерини, экс-министр экономики Франции Бернар Казнёв и бывший еврокомиссар Димитрос Аврамопулос. При этом на самом деле, как утверждает следствие, через эту организацию Марокко, Катар и другие арабские страны оказывали влияние на европейских законодателей.

Полиция провела у подозреваемых около 20 обысков и изъяла в общей сложности полтора миллиона евро.

Бывшая зампред Европарламента Ева Кайли предстанет перед судом в четверг, 22 декабря.