В Евросоюзе предлагают установить потолок цен на российский газ

Руководство Евросоюза обсуждает возможность установления потолка цен на природный газ, закупаемый у России. Ранее о подобной мере говорили лидеры «Большой семёрки", в которую входят, в частности, Германия и Италия. После российского вторжения в Украину страны ЕС решили преодолеть свою зависимость от энергоносителей из РФ. Председатель Еврокомиссии заявила в немецком городе Мурнау, что «Европа должна пресечь попытки президента России манипулировать энергетическим рынком":

«Путин предпочитает сжигать газ, чем поставлять его по контракту в Европу или другие регионы, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Я твердо верю, что пришло время для ограничения цены на российский трубопроводный газ в Европу».

Она также предожила использовать огромную прибыль, которую получают поставщики электроэнергии на европейском уровне, чтобы счета граждан и бизнеса за свет и тепло не росли так быстро.

Выдвинута идея ввести предельную цену для негазовых энергетических компаний. К ним относятся ветряные, солнечные атомные и гидроэлектростанции. Эти источники дешевле, но получают дополнительную выгоду от того, что очень дорогой газ определяет окончательную цену на рынке.

Как объяснил сотрудник брюссельского института Bruegel, идея состоит в том, чтобы обязать энергетические компании делиться доходами с правительствами, которые будут использовать деньги для помощи простым потребителям:

«Сейчас электричество имеет в системе свою уникальную цену, которая определяется самым дорогим источником, то есть газом, - сказал Симоне Тальяпьетра. - Нужно сделать так, чтобы энергетические компании не наживались на нынешнем дефиците. Излишек денег должны забирать государства и возвращать их семьям и предприятиям».

Ещё одна идея заключается в скоординированном снижении спроса на электроэнергию, особенно в часы пик. Чтобы это работало, страны-члены Евросоюза должны установить национальные цели по экономии тепла и света. Эти предложения являются частью «экстренного вмешательства» на рынке, которое министры энергетики ЕС обсудят на внеочередной встрече, назначенной на следующую пятницу.