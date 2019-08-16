Редкоземельные металлы превратились в ключевой элемент в торговой войне между Соединенными Штатами и Китаем.

В начале августа 2019 г. Ассоциация китайской редкоземельной промышленности выступила с протестом против новых тарифов, введенных президентом Трампом: китайцы обвинили американскую администрацию в экономическом "запугивании". Они отметили, что новые пошлины должны быть оплачены (в той или иной форме) потребителями и рынком США.

Разозлить китайское лобби редкоземельных элементов - дело не шуточное. В настоящее время около 80% редких металлов, используемых в США, импортируется из Китая. Несмотря на то, что производство в США остаётся одним из крупнейших в мире (15.000 тонн в 2018 году, немного меньше, чем в Австралии), объём его всё же незначителен по сравнению с производством в Китае: 120.000 тонн в год.

Что такое редкоземельные элементы и в чём их ценность?

Редкоземельными считаются 17 элементов таблицы Менделеева, в частности скандий, иттрий и 15 других элементов лантаноидной группы металлов, включая такие как неодим, диспрозий и гольмий.

Все редкоземельные элементы - металлы. Они обладают схожими свойствами и их можно обнаружить в геологических отложениях. Иногда их также называют "редкоземельными оксидами", поскольку обычно они встречаются в природе в виде оксидных соединений.

"Несмотря на название, дело вовсе не в их редкости: их так называют, потому что они сильно разбросаны в земной коре по сравнению с некоторыми другими элементами или композитами, такими как пирит или золото", - поясняет профессор наноминералогии из Тринити-колледжа Дублина Хуан Диего Родригес-Бланко.

Редкоземельные элементы ценятся из-за их использования в производстве бытовой электроники и технологиях, связанных с возобновляемыми источниками энергии (такими как ветряные турбины и электромобили). С распространением высокотехнологичной продукции растёт и спрос на редкоземельные металлы.

"И это, в свою очередь, порождает конкуренцию на уровне геополитики: эти элементы крайне важны для развития новых технологий, что резко повышает их ценность [для промышленности и экономики]", - говорит Родригес-Бланко.

Крупнейшее месторождение редкоземельных металлов расположено в Баян-Обо, на севере Китая. На его долю приходится примерно половина объема производства редкоземельных металлов с 2005 года.

"Голмий используется для изготовления панелей управления в атомной промышленности и микроволновых печах. Неодим используется для изготовления мощных магнитов, роботов, автомобилей, жестких дисков и ветряных турбин", - рассказывает Родригес-Бланко. Кроме того редкоземельные элементы используются в аэрокосмической и военной отрасли, для производства высокостойкого стекла, топливных присадок и лазеров.

В дополнение к высоким технологиям, редкоземельные элементы используются в медицинских исследованиях, а также в лечении некоторых видов онкологических болезней (рака легких, простаты и костей).

Все их ищут, но не все находят

Хотя эти элементы и не являются "редкими", процесс их извлечения и последующей обработки - очень сложный и дорогостоящий. По данным Геологической службы США (USGS), несмотря на то, что они достаточно часто встречаются в земной коре, они широко рассеяны по земному шару. Это означает, что трудно найти значительный объём редкоземельных элементов для последующей добычи.

Именно поэтому для добычи используются агрессивные методы, как например извлечение из руды с помощью органических растворителей, магнитное деление и добыча при сверхвысоких температурах около 1000°C.

"Это очень неэффективные и экологически агрессивные методы, при которых более 50% элементов теряется в процессе разложения породы", - сказал Родригес-Бланко.

Во многих случаях сточные воды рудника содержат больше редкоземельных металлов, чем сами горные породы. Почему бы не подвергнуть переработке эти воды? Дело в том, что "эффективных методов для этого не существует: они настолько дороги, что их применение бессмысленно", - говорит наш эксперт.

Всего 1% редкоземельных элементов подвергается переработке.

В то же время, добыча этих полезных ископаемых сопряжена с высокими экологическими издержками. В некоторых процессах для разделения и сжигания при высоких температурах используются кислоты, выделяющие CO₂, что приводит к загрязнению окружающей среды.

"Редкоземельные элементы часто содержат радиоактивный элемент - торий. Хотя концентрация этого металла невысокая, мы не знаем, как контакт с ним влияет на окружающую среду и людей во время добычи", - сетует геолог.

Ключевой элемент в международной торговле

Китай осознает, что обладает мощным оружием в торговой войне против США, поскольку американская сторона сильно зависит от китайского экспорта редкоземельных элементов.

Визит китайского президента Си Цзиньпина на завод по переработке руды в конце мая дал повод для всевозможных догадок и взбудоражил международные рынки редкоземельных элементов.

По данным властей США, на долю Китая приходится около 36,7% известных мировых запасов редкоземельных металлов и 70,6% мирового производства этих металлов. Если бы Пекин вдруг заявил, что экспорт этих элементов прекращается, было бы очень непросто достичь уровня их производства, необходимого для поддержки индустрии стран Запада.

Коммунистическая партия Китая намекнула, что рассматривает возможность ограничения экспорта редкоземельных металлов. "Не стоит недооценивать способность Китая противостоять нападкам. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали", - говорится в материале центрального органа Компартии Китая "Жэньминь Жибао".

В мире есть страны, обладающие крупными запасами редкоземельных элементов, которые, в случае их грамотной добычи, могут удовлетворить потребности американского и европейского рынков и положить конец китайской гегемонии на этом рынке.

Но добыча этих элементов, по словам нашего эксперта, требует проведение ряда серьёзных исследований: "Особенностью редкоземельных металлов является то, что их месторождения имеют совершенно иную природу, а методы их добычи не могут быть просто перенесены их одной страны в другую".

Так, способ извлечения минералов, задействованный в китайском Баян-Обо, оказался бы совершенно бесполезным на австралийском месторождении, поясняет Родригес-Бланко.