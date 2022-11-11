Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Климатическая конференция Объединённых Наций COP27 стартовала на этой неделе в Египте после года практически повсеместной экстремальной погоды. За последние несколько месяцев вызванные изменением климата катастрофы унесли жизни тысяч людей, миллионы покинули свои дома, причинён многомиллиардный ущерб по всему миру.

Сильные наводнения опустошили Пакистан и Нигерию, в то время как большие реки в Европе несут поразительно мало воды. Засухи усилились в Африке и на западе Соединённых Штатов, а летняя жара в Европе держалась до октября.

Ничто из этого не стало неожиданностью. Эксперты предсказывали эти катастрофы годами. Но жернова политической мельницы крутятся медленно. И предупреждение генерального секретаря ООН звучало так, будто мы уже всё это слышали:

Антониу Гутерриш, Генсек ООН:

«Часы тикают. Мы ведем борьбу за наши жизни, и мы проигрываем. Выбросы парниковых газов увеличиваются, глобальные температуры растут, и наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на дороге в климатический ад, продолжая нажимать ногой на акселератор. У человечества есть выбор: сотрудничать или погибнуть; это либо пакт климатической солидарности, либо пакт коллективного самоубийства».

Пакт коллективного самоубийства... Но некоторые ближе к смерти, чем другие.

Кто заплатит за климатический ущерб?

В официальную повестку дня был включён животрепещущий вопрос о репарациях. Впервые этот вопрос был поднят климатически уязвимыми странами глобального Юга 30 лет назад.

Эти деньги иногда называют выплатами за «потери и ущерб». Они предназначены для того, чтобы помочь странам справиться с последствиями природных катастроф, которые не были созданы ими самими.

США и Евросоюз в прошлом отказывались делать эти дополнительные платежи, но теперь Брюссель дал понять, что изменил свое мнение.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Сейчас важно сесть всем вместе и определить, что это за потери, а затем посмотреть на имеющееся в нашем распоряжении финансирование. Я не говорю о 100 миллиардах в год, которые предназначены для борьбы с изменением климата. Но я говорю о других фондах, которые нужно рассмотреть".

Ко мне присоединяется Матс Энгстрём, старший советник шведского Института исследований европейской политики и эксперт по климатической политике ЕС.

Гробе: Итак, на конференции COP26 в Глазго в прошлом году страны-участницы договорились взять на себя больше обязательств по борьбе с изменением климата, но лишь немногие сделали это. Можем ли мы ожидать другого результата в этом году?

Глобальный Юг заодно с Севером

Энгстрём: Ну, не в этом году, я бы сказал. Мы не видели много новых обязательств, сейчас сложная геополитическая ситуация, но мы можем надеяться на это, возможно, через пару лет, в 2024 году, когда пройдёт такая встреча в Европе, а также большой Саммит будущего в ООН.

Гробе: Одной из основных проблем является отсутствие доверия между глобальными Севером и Югом в отношении того, кто и как должен финансировать климатическую адаптацию. Вы видите здесь выход?

Энгстрём: Мы уже слышали в выступлениях на этой встрече в Египте, что есть какое-то движение. Есть важная инициатива Германии в качестве председателя G7 вместе с климатически уязвимыми странами, бедными странами, чтобы принять своего рода страховое решение. Прибывают ещё некоторые деньги. Существует повестка дня по сокращению долгового кризиса, которую продвигает Барбадос. Она набирает ускорение.

Гробе: Некоторые страны ЕС хотели бы проводить двойную стратегию, в которой правительства-единомышленники продвигаются в своих действиях по борьбе с изменением климата быстрее и дальше, чем остальной мир. Как это может привести к успеху, учитывая, что изменение климата - это глобальная проблема?

Энгстрём: Что ж, это правда. Именно поэтому важно, чтобы в этом участвовали все - как в климатической конвенции, которую подписали почти все страны земного шара. Можно также увидеть, что сократилось число стран с особенно значительными объёмами вредных выбросов. Надежду внушают идущие на форуме переговоры и то, что идёт за рамками официальной повестки - это всё активное использование автомобилей с нулевым уровнем выбросов, низкоуглеродистой стали, возобновляемых источников энергии.

Гробе: Сколько ущерба климатической политике ЕС могут нанести экономические неурядицы из-за российского газа?

Энгстрём: Это действительно усложняет ситуацию, например, для государственного финансирования поддержки развивающимся странам. Но это также ускоряет переходный период, приведёт к повышению энергоэффективности и большему использованию возобновляемых источников энергии в долгосрочной перспективе. Так что это зависит от того, как правительства смогут справиться с этой сложной ситуацией.

Грете в Египте не хватило места.

«Будь веганом! Борись за мир. Или просто «Не ешь меня». Это лозунги некоторых веганских активистов у входа на COP27 в Шарм-эш-Шейхе на этой неделе.

Хотя универсального решения климатического кризиса не существует, исследования снова и снова показывают, что в глобальной продовольственной системе на животноводство приходится львиная доля эмиссии парниковых газов.

Но присутствовала лишь небольшая группа веганских активистов. Возможно, это как-то связано с тем, что правительство Египта отвело специальное место для протестов против изменений климата, о которых необходимо уведомлять не менее чем за 36 часов.

Критики заявили, что в этом году на конференции пространство для представителей гражданского общества было крайне ограничено. Из-за этого, вероятно, самая известная климатическая активистка в мире, Грета Тунберг, воздержалась от участия в конференции.

«Конференции COP в основном используются как возможность для лидеров и власть придержащих привлечь к себе внимание c помощью различных видов гринвошинга (зелёного пира)", - сказала она в интервью".