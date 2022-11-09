ООН выступает против "зелёного пиара"

Катастрофические наводнения в Пакистане, от которых пострадали 33 миллиона человек прошлым летом, по площади равны трем европейским странам.

Премьер-министр Пакистана заявил делегатам конференции COP27, что настало время для Дорожной карты по изменению климата, направленной на кардинальные изменения в политике, необходимые, по его словам, "в мире, который сгорает быстрее, чем появляются возможности для его восстановления".

Мы призываем тех, у кого есть власть и финансовые возможности, изменить ход истории, ведь именно для этого и предназначена наша конференция. Дамы и господа, сейчас или никогда. Для нас и правда не существует планеты Б Шахбаз Шариф премьер-министр Пакистана

Теперь мировые лидеры передают саммит в руки переговорщиков, чтобы те попытались воплотить озвученные призывы и требования в реальную политику. Но в то же время предпринимаются усилия по обеспечению того, чтобы обязательства, взятые за рамками конференции, не оставались пустым звуком.

Так называемый климатический "зеленый пиар" был осужден генсеком ООН. Речь идет о практике, когда некоторые компании обещают чистые нулевые выбросы, но на деле ничего менять не собираются.

Существует определенный цинизм в отношении того, правдивы ли эти обещания, но в реальности мы сталкиваемся с серьезными проблемами. Поэтому мы довольно четко определили, чего нельзя делать. К примеру, вы не можете инвестировать в новые поставки ископаемого топлива, если говорите, что вы — за нулевое загрязнение и у вас высокие климатические амбиции. Во-вторых, вы должны финансово покрывать все свои выбросы Кэтрин МакКенна эксперт по нулевым выбросам

Тем временем президенты Колумбии, Венесуэлы и Суринама поддерживают конкретный проект - защиту дождевых лесов Амазонии.

На 27-й Конференции ООН по климату они призвали другие страны объединиться и остановить вырубку тропических "легких планеты".