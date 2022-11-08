Председатель Европейского Совета призвал Соединённые Штаты соблюдать свои климатические обязательства. В интервью корреспонденту Euronews Грегуару Лори во время Конференции COP27 в Шарм-эш-Шейхе Шарль Мишель отметил также, что преодолению кризисов и развитию международного сотрудничества препятствует "военная драма", развязанная Россией.

Мишель: «Я считаю, что Европейский Союз выполняет свою долю работы, и я призываю США через их влиятельных представителей здесь, таких как Эл Гор, также внести свой вклад. Мы предоставили свою часть из 100 млрд долларов, которые были уже давно обещаны развивающимся странам на преодоление последствий изменений климата. Но поддержка этим странам по-прежнему оказывается недостаточная. Поэтому я призываю богатые страны, не входящие в Евросоюз, мобилизоваться, чтобы начать с соблюдения старых обязательств, которые ими были взяты".

Euronews: "Чего вы ожидаете от этого COP?"

Мишель: "Несмотря на трудности, мы выходим из кризиса COVID-19, который затронул и потряс нас. А сейчас идёт эта военная драма, развязанная Россией. Это дополнительные препятствия на пути. Но это не должно заставить нас сдаться, напротив, это должно заставить нас удвоить наши усилия. Мы должны засучить рукава. Евросоюз твёрдо верит в международное сотрудничество, в желание находить решения вместе. Нет страны, даже самой сильной в военном и экономическом отношении, которая может в одиночку отвечать на вызовы, брошенные нашему поколению".

Euronews: "Премьер-министр Барбадоса предлагает ввести налог на прибыль газовых и нефтяных компаний для борьбы с изменением климата. Такое предложение ЕС мог бы поддержать?"

Мишель: «Сегодня есть страны, которые чрезвычайно полезны для обеспечения энергоснабжения Европы. Но в то же время эти страны получают чрезвычайно большие доходы от роста цен. Например, только что у меня была возможность связаться с норвежскими официальными лицами. То же самое касается Соединённых Штатов. У нас есть партнёры, друзья, союзники, с которыми мы хорошо работаем по вопросу поставок, и это хорошо. Я считаю, что и они должны взаимодействовать с ЕС по вопросу цен. Потому что все заинтересованы в том, чтобы у нас не было глубокой, серьёзной и долгой рецессии».