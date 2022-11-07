COP27: Макрон призвал не забывать о борьбе с изменением климата

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал запретить глубоководную добычу полезных ископаемых, выступая на климатическом саммите COP27 в Шарм-эль-Шейхе. Война в Украине вызвала энергетическую и продовольственную нестабильность во всем мире, но это не значит, что климат — менее серьезная проблема, которая может подождать, подчеркнул Эммануэль Макрон.

"Мы не пожертвуем нашими климатическими обязательствами перед энергетической угрозой со стороны России. Все обязательства, взятые на себя странами, должны быть выполнены. Для самых богатых стран, европейских стран, включая Францию, таким обязательством было представление национальной стратегии" в этой сфере, — отметил Эммануэль Макрон.

Во Всемирном фонде дикой природы называют начало переговоров между мировыми лидерами "хорошим сигналом".

"Изменение климата — самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас. В мире много кризисов: кризис биоразнообразия, кризис энергетики и продовольствия, но изменение климата присутствует в них в фоновом режиме, а иногда и на переднем плане. Из-за этого происходят масштабные катастрофы. То, что мировые лидеры собрались здесь, — очень важно", — подчеркнул главный советник Всемирного фонда дикой природы (WWF) по вопросам изменения климата Стивен Корнелиус.

Участие в COP27 мировых лидеров и политиков ознаменовало переход обсуждений в политическую сферу. Лидеры используют эту трибуну, чтобы подчеркнуть срочность скоординированных действий и солидарности в мировом масштабе. Но страны, которым сильнее всего угрожает климатический кризис, ждут не только слов, но и дел. Эти призывы будут звучать и на второй день саммита, прежде чем место займут медиаторы, цель которых — добиться выполнения взятых обязательств.