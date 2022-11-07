Гутерриш: "Климатические изменения - проблема нашего века"

Главы государств и правительств, министры и климатические активисты, мэры городов, представители гражданского общества и руководители компаний собрались в египетском Шарм-эш-Шейхе на крупнейшую ежегодную встречу по вопросам действий в защиту планеты - 27-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27). Она призвана выработать меры по целому ряду вопросов, имеющих решающее значение для преодоления чрезвычайной климатической ситуации, которая усугубляется войной в Украине и вызванным ею энергетическим кризисом.

"Мы не можем смириться с тем, что наше внимание не сосредоточено на изменении климата. Мы, конечно, должны работать вместе, чтобы поддержать мирные усилия и положить конец огромным страданиям. Но изменение климата происходит на другой временной шкале и в другом масштабе. Это определяющая проблема нашего века. Это главный вызов нашего века. Недопустимо, возмутительно и саморазрушительно откладывать это на второй план. Ведь многие сегодняшние конфликты связаны с нарастанием климатического хаоса. А война в Украине выявила огромный риск нашей зависимости от ископаемого топлива", — сказал, выступая на форуме, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

С ООН в этом вопросе активно сотрудничают не все. Так, китайский лидер Си Цзиньпин на конференцию не приехал, хотя его страна считается самым крупным загрязнителей атмосферы. Президента США, другой страны, на чью долю приходится значительный объём выбросов вредных газов, тоже пока в числе участников нет. Но он собирается приехать после промежуточных выборов в США.

В центре внимания двухнедельного саммита — реализация целей, обозначенных в 2015 году в Парижском соглашении по климату.

Конференция проходит на фоне акций протеста в разных странах, участники которых требуют действий по противостоянию климатической катастрофе. Так, в Германии активисты движения "Последнее поколение", облили картину Клода Моне во дворце Барберини в Потсдаме картофельным пюре.

"Люди умирают, а всё, чего вы боитесь - это пюре на картине", — заявили протестующие.