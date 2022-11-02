Федеральный канцлер Германии едет на этой неделе в Пекин. Этот визит Олафа Шольца вызывает противоречивые ожидания и оценки. Он состоится в момент, когда Евросоюз стремится уменьшить свою зависимость от таких стран, как Китай, который ЕС считает одновременно и своим «партнёром», и «системным соперником».

Зелёный" депутат бельгийского парламента Самуэл Коголати в прошлом году подвергся санкциям со стороны КНР за то, что выступил в защиту притесняемого ею уйгурского меньшинства. Он неодобрительно относится к развитию двусторонних контактов между Берлином и Китаем в обход Брюсселя.

"Украина научила нас тому, что мы сильнее, когда мы, как европейцы, стоим заодно, когда 27 стран-членов ЕС говорят вместе одним сильным голосом, - сказал Коголати. - Ясно, что этого не будет, если Шольц поедет в одиночку, представляя лишь своё государство. Это достойно сожаления".

Еврокомиссия недавно предупредила страны-члены, чтобы им не следует быть «наивными» в вопросе о китайских инвестициях, особенно в европейскую критически важную инфраструктуру. Это можно рассматривать как критику в адрес Шольца, который на прошлой неделе разрешил Китаю купить долю терминала в порту Гамбурга, важнейшего торгового хаба Европы.

Сейчас в Берлине думают, как укрепить отношения между Брюсселем и Пекином. Но научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла (США) Эндрю Смолл считает, что поездка Шольца всё равно больше отвечает интересам Германии, чем ЕС.

«Все говорят, что настал момент уменьшить зависимость от Китая, - сказал он. - В любом случае не следует становиться частью экономической системы страны, в которой устанавливается авториторитарное правление. Думаю, многие европейцы немного озадачены этой поездкой, потому что им четкого не объяснили, какова её программа. Они немного мистифицированы тем, чего предполагается с помощью этого визита достичь».

Си Цзиньпин на днях был переизбран на исторический третий срок в качестве председателя Китайской Народной Республики, что на деле позволяет ему править пожизненно. Шольц, вероятно, учтёт это перед встречей с ним. Однако двум лидерам вряд ли удастся разрядить напряженность между их странами по таким вопросам как ситуация вокруг Тайваня и неоднозначная позиция Пекина в отношении российской войны в Украине.