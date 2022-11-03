Германия: "торможение цен" и единый проездной

Власти Германии согласовали детали масштабного плана — объёмом в 200 миллиардов евро — помощи домохозяйствам и компаниям в условиях беспрецедентных цен на энергию.

Главная мера — "торможение цен на газ": государство намерено оплачивать до 80% потребления. Но не сразу: некоторую скидку граждане получат в декабре, но в целом общественные организации крупные предприятия и школы станут платить меньше с 1-го января, а домохозяйства — лишь с 1-го марта.

Кроме того, в Германии вводится единый проездной билет за 49 евро в месяц, с которым немцы могут пользоваться общественным транспортом и пригородными поездами по всей стране. Предполагается, что он как позволит семьям сэкономить на проезде, так и заставит хотя бы некоторых водителей пользоваться общественным транспортом. Летом в стране действовала аналогична программа, всего за 9 евро в месяц.

Столь масштабные меры Берлина уже вызвали критику в ЕС: там опасаются, что столь объёмные вливания средств без координации с соседями приведут к росту цен в других странах.