"Исправить дисбаланс": Олаф Шольц в Пекине

После встречи с председателм КНР Си Цзиньпином канцлер Германии Олаф Шольц проводит переговоры с премьер-министром Китая. Глава немецког оправительства стал первым западным лидером, официально посетившим Китай с начала пандемии.

Сам факт поездки в Европе подвергли критике, и Шольц обещал, что не будет избегать неудобных для Пекина тем.

Олаф Шольц, канцлер Германии:

"Я подчеркнул принимающей стороне, насколько важно, с нашей точки зрения, исправить дисбаланс. Мы поддерживаем немецкие и европейские компании, которые стремятся защитить свои цепочки поставок и диверсифицировать поставки сырья. Также важно чётко заявить, что экономические меры против отдельных государств-членов ЕС направлены фактически против всего внутреннего рынка ЕС. И санкции против европарламентариев для нас тоже неприемлемы".

Китай не стал осуждать Россию за вторжение в Украину и не присоединился к санкциям; но в то же время в Пекине заявляют о приверженности мирному пути разрешения конфликта.

Ли Кэцян, премьер-министр Китая:

"Мы говорили о нынешнем украинском кризисе, и обе стороны выразили надежду на то, что этот кризис нужно остановить как можно скорее. Ситуацию можно смягчить, и её нельзя обострять. Наша отправная точка — способствовать мирным переговорам. Мы не хотим, чтобы пострадал мир во всем мире и региональная стабильность, и мы не хотим наблюдать нестабильность в мировой промышленности и цепочках поставок".

Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром Германии, и ряд экспертов призывает Берлин уменьшить эту зависимость, не совершая ту же ошибку, что и в связях с Россией, которые оказались внезапно разорваны.