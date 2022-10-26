Еврокомиссия требует от банков ускорить операции

Все банки Евросоюза должны предоставить своим клиентам возможность осуществлять денежные переводы в евро в любое время дня и ночи, менее чем за 10 секунд. Все платежи должны быть для обладателей счетов легкодоступными и безопасными. Законодательное предложение об этом обнародовано в среду в Брюсселе. Его представила еврокомиссар по финансовым услугам:

«Мы ничего бы не сделали, если бы в этом не было необходимости, - сказала Мейрид Макгиннесс. - Мы решительно настаивали на таких требованиях для банков потому, что ждать этого от рынков было бы слишком долго, а Европа не хочет отставать. Она хочет быть впереди в этом деле. Я уверена, что между теми, кто предоставляет такие услуги, будут обсуждаться затраты и даже выгоды от нашей инициативы. Она также создаст больше вариантов оплаты и больше здоровой конкуренции - всё это позитивно".

По данным Еврокомиссии, только 11% кредитных переводов в еврозоне сегодня совершаются мгновенно. Иногда они занимают до трех рабочих дней. В некоторых странах, таких как Бельгия, банки работают онлайн круглосуточно и быстро, но по всему ЕС им придётся стать расторопнее. Это приветствует прохожий в Брюсселе по имени Луи:

«Обычно мне приходилось ждать банковского перевода между Испанией и Германией два или три дня. Ускорить это было бы хорошей идеей».

Если предлагаемый закон вступит в силу, то например, компании друзей, поужинавшей в ресторане, будет проще разделить между собой счёт. А для оплаты покупок в магазине можно будет использовать QR-код на своем мобильном телефоне вместо банковской карты. Сотрудник организаций европейских потребителей сравнивают это с реформой, когда континент перешёл от отправки традиционных писем к электронной почте:

"Мы очень довольны этим предложением, потому что технология существует уже несколько лет, но банки пока ею не воспользовались, - сказала Анна Мартин.- Теперь же банки будут обязаны предлагать отправку денег по той же цене, что и обычный кредитный перевод. Это означает, что в большинстве случаев это будет бесплатно для потребителей. Но главное, мы также будем лучше предотвращать мошенничество. Это означает, что будет проводиться проверка номера IBAN и имени получателя, и если они не совпадают, то платеж не пройдет".

Но сначала Совет ЕС и Европейский парламент должны одобрить предложение и договориться о введении его в действие. Такие решения не будет мгновенными, потому что их будут принимать люди, а не компьютеры.