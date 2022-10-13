В шорт-лист Сахаровской премии вошёл народ Украины

Европейский парламент объявил, что в краткий список кандидатов на получение его Премии имени Андрея Сахарова "за свободу мысли" вошёл "храбрый народ Украины, представленный его президентом, избранными лидерами и гражданским обществом". Такой выбор, сделанный в четверг Комитетами по иностранным делам и по развитию, одобрили четыре парламентские фракции. Это подтвердил в интервью Euronews социал-демократ из Португалии Педру Маркеш:

"В самом деле, среди крупнейших политических групп, с большим количеством депутатов, существует твердый консенсус в отношении того, что в этом году народ Украины должен быть удостоен такой чести за мужественную борьбу, которую он ведет ради прав человека, права жить свободно в своей стране, за своё самоопределение, против российской агрессии».

Этой своей инициативой Европарламент выразил поддержку дипломатическим и военным решениям, которые страны-члены Евросоюза принимают относительно войны в Украине. На днях депутаты приняли резолюцию с осуждением "российской политики устрашения и аннексии".

«Действия ЕС продемонстрировали, наконец, реальное единство, что могло даже удивить российский режим. Принятые против него санкции изменили ситуацию, - продолжал законодатель из Португалии. - Российская экономика слабеет, у российского режима остаётся всё меньше ресурсов для ведения войны. Я считаю, что в этом смысле мы действительно влияем на ситуацию».

Руководители парламентских фракций выберут окончательного победителя 19 октября. Помимо украинского народа, двумя другими финалистами стали: находящийся под стражей один из активистов организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, которому грозит экстрадиция из Великобритании в США, и колумбийская Комиссия по установлению истины и примирению, созданная после шести десятилетий гражданской войны. Диплом премии имени Андрея Сахарова и 50 тыс евро будут вручены победителю на церемонии в Европарламенте 14 декабря.