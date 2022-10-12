Министры обороны НАТО договариваются об усилении ПВО Украины

На встрече в брюссельской штаб-квартире НАТО министры обороны союзных стран договариваются об увеличении поставок оружия Киеву. Они придают приоритетное значение потребностям Украины в противовоздушной обороне в свете российских ракетных ударов на этой неделе, в результате которых были повреждены энергетические объекты страны и погибли мирные жители. Немецкий министр сообщила, что её страна первой в Евросоюзе поделилась с украинскими военными новейшим зенитно-ракетным комплексом.

«Самая современная система ПВО IRIS-T была отправлена из Германии в Украину и уже прибыла туда, - сказала Кристина Ламбрехт. - Это очень важное подспорье в защите от нападений с воздуха, которые терроризируют и убивают население. Ракетные обстрелы наносят сейчас наибольший ущерб".

Со своей стороны, США выразили намерение поставить Украине два ЗРК NASAMS, подобные которым охраняют небо над Белым домом. Министры обороны также обсуждают вопрос о пополнении собственных арсеналов по мере того, как оружие и боеприпасы направляются в Украину. А генеральный секретарь НАТО напомнил о "безрассудных" угрозах России применить средства массового поражения:

"Это имело бы тяжелые последствия для России. Она знает, что ядерную войну нельзя выиграть, её никогда нельзя начинать, - сказал Йенс Столтенберг. - Мы внимательно следим за тем, не занимается ли Россия ядерными приготовлениями. Мы не видим никаких изменений в её ядерной позиции, но мы будем сохранять бдительность».

Генсек НАТО также призвал Беларусь прекратить "соучастие" в российской агрессии. Это ответ на то, что Александр Лукашенко объявил на днях о прибытии в его страну для учений из России тысяч военнослужащих и о развёртывании "совместной региональной группировки".

На встречу в Брюссель приехал министр обороны Украины Алексей Резников.